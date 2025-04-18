«Советская традиция, от которой пора отказаться»: Минздрав готовит изменения для школьников

Сейчас родители могут сами оправдывать пропуски уроков, если ребенку нездоровится, и он пропускает школу не дольше трех дней подряд. Есть и школы, которые позволяют родителям оправдывать пропуск не более чем 20 учебных часов в семестр — вне зависимости от того, происходит это из-за болезни или по другим уважительным причинам.

Семейный врач Айнис Дзалбс уверен, что подача справок от врачей в школу — советская традиция, от которой пора отказаться. Сейчас в части школ настолько строгие требования к посещению, что семейные врачи оправдывают и пропуски, которые напрямую не связаны с болезнью:

«Большая проблема со справками связана с гимназиями, техникумами, и особенно теми техникумами, где есть стипендии. Там можно пропускать занятия только со справкой от врача. И в таких случаях мы оправдываем и похороны, и траур. Последний случай был — у подростка умерла крыса, и он не мог пойти в школу».

Есть также школы, которые требуют справку за каждый пропущенный урок. Поэтому нагрузку от выписывания справок ощущают не только семейные, но и, например, зубные врачи.

По этой причине Министерство здравоохранения хочет добиться, чтобы родители могли сами оправдывать пропуски уроков детьми — до пяти дней дважды в год. Такое количество дней выбрано потому, что легкие вирусные заболевания обычно длятся у детей до трех дней, и еще два дня нужны на восстановление организма. В подобных случаях можно обойтись и без визита к врачу.

При этом не планируется вводить строгий, единый, закрепленный в законе или правилах правительства порядок по контролю пропусков и выдаче врачебных справок. Вместо этого Министерство образования должно будет разработать рекомендации, по которым каждая школа может действовать, опираясь на собственный опыт. Кроме того, парламентский секретарь Минздрава Даце Клявиня («Новое Единство») указала, что эта идея продвигается на благо детей:

«Мы должны заботиться о том, чтобы ребенка, который выздоровел после короткой трехдневной болезни, не везли во врачебную практику, где, возможно, много больных пациентов. Это все же известный риск для здоровья ребенка, а также нагрузка для родителей из-за бюрократических требований».

Министерство образования согласно с идеей Министерства здравоохранения.

В свою очередь, заместитель директора департамента оценки качества Государственной службы качества образования Янис Михайлов признаёт, что можно обсуждать изменения, но указывает на риски. Например, недобросовестные родители смогут в дальнейшем не вести к врачу детей, которым необходима помощь медиков. Также может оказаться так, что не посещавший врача ребенок может вернуться в школу не до конца здоровым и заразить других, говорит Михайлов:

«Пропусков действительно много, и, возможно, что и оправданные и неоправданные пропуски негативно влияют на качество образования. Каждый пропуск, конечно, негативно влияет на образование в школе. Второе: пропуски часто создают повышенную нагрузку для учителей».

Нагрузка на педагогов возрастает, поскольку приходится дополнительно работать с учеником, который из-за пропусков не освоил учебный материал, и у него накопились проверочные работы.

Председатель ответственной комиссии Лейла Расима («Прогрессивные») признала, что вместе с переменами в оправдании пропусков уроков нужно искать и решения, как предотвратить необоснованные прогулы занятий.