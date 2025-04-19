Исследование показало, что уровень стресса из-за войны в Украине в целом не изменился с 2023 года, когда стресс из-за войны в Украине испытывали 64,8% опрошенных. Ощутимый уровень стресса относительно высок на общем фоне, отмечается в исследовании.

Как показало исследование, жизнью в целом довольны 39,3% респондентов, 8,3% оценивают свою жизнь как плохую или очень плохую, а 25,9% - как удовлетворительную.

Не склоняясь выраженно ни в позитив, ни в негатив, респонденты в целом нейтрально оценивают и работу, и участие в происходящих в Латвии событиях, отмечается в исследовании. Работу удовлетворительной в прошлом году считали 36,3% респондентов, а в исследовании 2023 года - 34,5%.

В свою очередь, участие в происходящих в Латвии событиях удовлетворительное оценили 47,4% опрошенных в 2024 году и 43,6% - в 2023 году.

Исследование проводилось в октябре-ноябре 2024 года. В ходе исследования были опрошены 2005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Опрос провела компания "Berg Research". Исследование обошлось госбюджету в 4985 евро.