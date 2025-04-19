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«Это не мусорный бак!» Рижане спускают в канализацию все, что угодно: от салфеток до досок и шин (1)

Редакция PRESS 19 апреля, 2025 08:06

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В последнее время в канализационных насосных станциях и системах SIA «Rīgas ūdens» всё чаще появляются различные посторонние предметы — в основном изделия из текстиля, что связано с бытовыми привычками жителей при использовании канализации. «Rīgas ūdens» напоминает: «Унитаз и раковина – это не мусорный бак!»

На крупнейшей в странах Балтии канализационной насосной станции на улице Даугавгривас, 101, в последние месяцы часто фиксируются текстильные изделия, а также марля и другие медицинские отходы, влажные салфетки и прочие предметы, которые должны сортироваться и утилизироваться на мусорных полигонах. Однако жители избавляются от них, выбрасывая их в унитаз или канализационные системы. Определить конкретный район, откуда поступают эти отходы, невозможно, так как новая насосная станция собирает сточные воды с половины всей Риги — от Плявниеков и Пурвциемса до всей Пардаугавы.

«Всё чаще нам приходится проводить аварийные ремонтные работы на насосных станциях, где застревают различные вещи: одежда, тряпки, полотенца и прочее. Даже доски и автомобильная шина! Недавно на насосной станции на улице Даугавгривас вышли из строя два из четырёх измельчителей — их повредили металлические детали, попавшие в систему. С ухудшением привычек жителей по использованию канализации растут расходы на мониторинг, обслуживание и содержание насосов и другого оборудования, а также эксплуатационные расходы. К сожалению, это увеличение затрат ложится на нас всех», — отмечает руководитель службы насосных станций канализационной сети «Rīgas ūdens» Каспарс Биркханс.

Прогнозируется, что ситуация ухудшится ещё сильнее с началом сильных дождей, когда в систему смоет также накопившийся за зиму мусор.

Проблемы очистки сточных вод в Европе становятся актуальными и для Латвии

В Европе (и также в Латвии) обеспокоенность вызывает ещё один аспект — влажные салфетки, на упаковках которых указано, что они биоразлагаемые и могут быть смыты в унитаз. Однако специалисты пришли к выводу, что их разложение происходит крайне слабо, и в результате часть микроволокон всё равно попадает в водоёмы, создавая угрозу окружающей среде.

Европейская ассоциация водоснабжения (EurEau) настаивает на внедрении нового стандарта ISO, который бы определял, какие гигиенические изделия действительно подходят для смыва в унитаз — чтобы избежать путаницы и противоречий среди потребителей.

Руководитель станции биологической очистки «Даугавгрива» Марис Звидрис подчёркивает:
«Потребителям пора понять, что унитаз — это не мусорное ведро: ничего, кроме естественных человеческих отходов и туалетной бумаги, смывать туда нельзя! Опыт показывает, что логотипы на упаковке, указывающие на возможность смыва, только путают и порождают безответственность. Пользуясь влажными салфетками или другими средствами личной гигиены, люди не всегда ищут конкретный значок, а просто помнят, что какие-то изделия можно смывать, и выбрасывают их в унитаз независимо от наличия логотипа».

В отличие от обычной туалетной бумаги, влажные салфетки и другие средства личной гигиены в сточных водах не разлагаются полностью (или разлагаются очень медленно). В результате они застревают в изгибах или соединениях труб, образуя очень плотные, твёрдые и устойчивые массы. Выброс таких предметов в канализацию может привести к следующим последствиям:

- Образование препятствий для потока, что вызывает засоры в канализационных трубах;
- Засорение фильтров насосных станций;
- Блокировка насосов и нарушение работы их электронных датчиков: при неэффективной работе насосных станций неочищенные сточные воды могут попасть в окружающую среду;
- Засорение канализационных труб в домах, в результате чего сточные воды могут вернуться обратно в квартиры;
- Засорение внутренних сетей многоквартирных домов, что иногда приводит к затоплению жилья.

Хотя «Rīgas ūdens» и собирает влажные салфетки и прочие гигиенические изделия, попавшие в их системы, часть микроволокон, скорее всего, всё же попадает в окружающую среду, в рыбу и другие морепродукты — и в конечном итоге в наш общий пищевой цикл!

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