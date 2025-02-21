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Гуляет с мужчинами! Родители недовольны «моральным обликом» няни в детском саду

tv3.lv 21 февраля, 2025 18:21

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Несколько мам выразили обеспокоенность по поводу происходящего в дошкольном учреждении Vīnodziņa в Сабиле и обратились в передачу "Bez Tabu", чтобы сообщить о происходящем. Все связано с одним конкретным сотрудником - няней.

Мамы пишут: "Может ли такой сотрудник работать в таком учреждении? Как она "отдыхает" в свободное время? Видя поведение и поступки этой няни, мы, родители, беспомощны в борьбе с этим"; "Это происходит уже несколько лет. Мы говорили руководству, писали заявления, но со стороны руководства нет никакой реакции и поддержки,"; "Просим вашей помощи! Это не первый случай, то, что вы видите в опубликованных видео в интернете, происходит очень часто. Мы беспокоимся за наших детей!"

В распоряжении передачи оказались опубликованные в соцсетях видео, на которых запечатлена упомянутая родителями няня, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, а также ее загулы с мужчинами. Мамы, обратившиеся в передачу, считают, что эта няня не должна работать в образовательном учреждении.

Государственная служба качества образования подчеркивает, что сотрудники образовательных учреждений должны соблюдать правила и за пределами детских садов и школ. Однако нормативное регулирование касается педагогов, а не вспомогательного персонала, например нянь. Как представитель самоуправления, так и Государственная служба качества образования подчеркивают, что действия в подобных ситуациях должен принимать руководитель соответствующего учреждения. Варианты могут быть разными - начиная от простого объяснения, заканчивая вынесением предупреждения или увольнением.

Позже стало известно, что эта няня подала заявление об увольнении.

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