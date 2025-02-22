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США внесли свой проект резолюции ООН по Украине

© Deutsche Welle 22 февраля, 2025 10:10

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США внесли собственный проект резолюции ООН, приуроченный к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщило в пятницу, 21 февраля, агентство Reuters, которое ознакомилось с документом. В кратком проекте резолюции Вашингтона, состоящем из трех абзацев, выражено сожаление по поводу гибели людей в ходе "российско-украинского конфликта" и говорится, что "главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров". Предложенная Вашингтоном резолюция также "призывает к скорейшему прекращению конфликта" и далее - к установлению "прочного мира между Украиной и Россией".

Как отмечает агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники, в выдвинутом США проекте нет какого-либо упоминания оккупированной Россией территории Украины. В отличие от предыдущих резолюций, предложенных и поддержанных Вашингтоном, последний проект не содержит критики в адрес Москвы и не называет ее источником конфликта.

Россия приветствовала проект резолюции США, но предложила правку

Россия предложила внести правку в документ, добавив после слов "призывает к скорейшему прекращению конфликта" фразу "в том числе путем устранения его коренных причин", пишет Reuters. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, однако, назвал американский проект "хорошим шагом".

Российский дипломат на условиях анонимности рассказал Reuters, что если эта правка будет принята Генассамблеей ООН, то Москва проголосует за резолюцию США. По словам Небензи, представители США проинформировали его перед тем, как проект был распространен среди 193 членов Генассамблеи.

Генеральная ассамблея ООН должна 24 февраля проголосовать за проект резолюции, подготовленный Украиной и Европейским Союзом, призывающий к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с учредительным Уставом ООН и международным правом. Ожидается, что постпреды стран ЕС при ООН до этого обсудят предложение США.

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