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А иначе отключим Starlink: США выдвинули Украине ультиматум по сделке о редкоземельных металлах

© Mixnews 22 февраля, 2025 10:05

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Вашингтон в ходе переговоров с Киевом о соглашении по полезным ископаемым поднял вопрос о возможном прекращении доступа Украины к системе Starlink. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров. 

По информации агентства, эта тема возникла после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение. Вопрос доступа Украины к Starlink также поднимался на встрече между Зеленским и спецпосланником президента США Китом Келлогом (на фото), состоявшейся в четверг 20 февраля. 

Один из собеседников Reuters рассказал, что американская сторона заявила, что Украина «неизбежно» столкнется с отключением сервиса, если соглашение по ископаемым не будет достигнуто. «Украина работает на Starlink. Они считают его своей полярной звездой. Потеря Starlink… это был бы огромный удар», — сказал источник агентства. 

В посольстве Украины в Вашингтоне, в Белом доме и Минобороны США, а также в компании SpaceX, которая управляет Starlink, не ответили на запрос Reuters о комментарии.

The Telegraph писал, что предложенное администрацией Дональда Трампа соглашение предусматривает контроль Вашингтона над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и «другой инфраструктурой» Украины. Администрация Трампа, в частности, хочет, чтобы США забирали 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов. После отказа Владимира Зеленского заключить соглашение по полезным ископаемым Дональд Трамп резко раскритиковал президента Украины. Он называл Зеленского «диктатором без выборов» и требовал провести выборы президента Украины.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX с 2019 года. Призвана обеспечить высокоскоростной спутниковый доступ в интернет в местах с ненадежным или дорогим соединением. Спутниковую связь Starlink активно используют украинские военные — SpaceX предоставила эту технологию Киеву в первые дни полномасштабного вторжения войск РФ. 

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