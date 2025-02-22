А иначе отключим Starlink: США выдвинули Украине ультиматум по сделке о редкоземельных металлах

По информации агентства, эта тема возникла после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение. Вопрос доступа Украины к Starlink также поднимался на встрече между Зеленским и спецпосланником президента США Китом Келлогом (на фото), состоявшейся в четверг 20 февраля.

Один из собеседников Reuters рассказал, что американская сторона заявила, что Украина «неизбежно» столкнется с отключением сервиса, если соглашение по ископаемым не будет достигнуто. «Украина работает на Starlink. Они считают его своей полярной звездой. Потеря Starlink… это был бы огромный удар», — сказал источник агентства.

В посольстве Украины в Вашингтоне, в Белом доме и Минобороны США, а также в компании SpaceX, которая управляет Starlink, не ответили на запрос Reuters о комментарии.

The Telegraph писал, что предложенное администрацией Дональда Трампа соглашение предусматривает контроль Вашингтона над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и «другой инфраструктурой» Украины. Администрация Трампа, в частности, хочет, чтобы США забирали 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов. После отказа Владимира Зеленского заключить соглашение по полезным ископаемым Дональд Трамп резко раскритиковал президента Украины. Он называл Зеленского «диктатором без выборов» и требовал провести выборы президента Украины.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX с 2019 года. Призвана обеспечить высокоскоростной спутниковый доступ в интернет в местах с ненадежным или дорогим соединением. Спутниковую связь Starlink активно используют украинские военные — SpaceX предоставила эту технологию Киеву в первые дни полномасштабного вторжения войск РФ.