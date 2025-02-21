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Украина намерена закупить в Европе 800 млн кубометров газа

© Deutsche Welle 21 февраля, 2025 20:18

Мир 0 комментариев

Вследствие российских ракетных ударов объем добычи газа в Украине сократился на 40%. Эту потерю планируется компенсировать за счет импорта газа из Европы.

Украина планирует импортировать из Европы до 800 млн кубометров газа в феврале и марте текущего года, сообщает Reuters в пятницу, 21 февраля, со ссылкой на высокопоставленный источник из промышленного сектора. Киев вынужден закупать газ за рубежом, чтобы компенсировать падение на 40% объема добычи газа в Украине из-за российских ракетных ударов по объектам производства, указывает агентство.

После начала вторжения в соседнее государство в 2022 году Россия много раз атаковала объекты электроэнергетического сектора Украины при помощи ракет и БПЛА, однако в последние недели она усилила удары по газовым месторождениям, следует из публикации.

По данным государственной компании "Нафтогаз Украины" и крупнейшей частной энергетической компании ДТЭК, в феврале Россия атаковала их объекты и наносила им повреждения по меньшей мере два раза. До этих бомбардировок Украина производила 52 млн кубометров газа в день и потребляла в зимний период от 110 до 140 млн кубометров газа в день, пишет Reuters, поясняя, что не закрытая собственным производством потребность в газе покрывалась за счет запасов в газохранилищах.

Необходимость закупать газ из-за ударов РФ

"В текущем отопительном сезоне мы могли бы обойтись без импорта газа, однако атаки на производственные объекты вынуждают нас закупать газ, чтобы компенсировать сокращение собственного производства", - цитируют журналисты своего собеседника, пожелавшего сохранить анонимность.

По данным украинского оператора газотранспортных систем, страна начала увеличивать импорт газа в начале февраля. С тех пор его объемы выросли почти в 10 раз - до более чем 20 млн кубометров в день. Источники Reuters, а также украинские чиновники в энергетическом секторе не стали раскрывать текущий уровень производства газа в стране.

Запасы топлива в газохранилищах Украины

Основные объекты производства газа в Украине расположены в Харьковской и Полтавской областях и вследствие этого уязвимы для российских атак, поясняют авторы. Источник Reuters констатировал, что запасы в газохранилищах Украины невелики, однако благодаря закупкам газа и собственному производству стране удастся пройти через отопительный сезон без введения ограничений для промышленности и домохозяйств.

Ранее эксперты предупреждали, что запасы голубого топлива в газохранилищах Украины достигают критически низкой отметки в 10% от объема хранилищ, рассчитанных на 30 млн кубометров. Чтобы обеспечить потребности страны на отопительный сезон 2025/2026 года, весной нужно будет начать закачивать газ в хранилища и довести его объем там до 13 млн кубометров, указал собеседник агентства.

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