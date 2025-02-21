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Начальник госполиции за использование каннабиса!

© LETA 21 февраля, 2025 20:36

ЧП и криминал 0 комментариев

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс против декриминализации употребления наркотиков, но если эксперты согласятся, то не будет возражать против легального использования марихуаны, например, в медицинских целях.

Отвечая на вопрос, следует ли Латвии разрешить медицинское использование марихуаны, как это делают некоторые западные страны, Рукс сказал журналистам в пятницу, что он не самый сведущий в области медицины. В то же время психотропные вещества уже используются в медицине, но их оборот строго контролируется.

По его словам, если вещество выписывает врач и оно необходимо в медицинских целях, то он не видит в этом проблемы.

 В то же время он видит проблему в декриминализации употребления наркотиков. Будь то марихуана или другое вещество, ни в одной стране, где это практикуется, это ничего существенно решило в области употребления наркотиков или их незаконного оборота, подчеркнул Рукс.

Вместо этого нелегальный рынок в таких странах действует под прикрытием легальной деятельности, продолжается уклонение от налогов и отмывание денег, сказал начальник полиции.

Он сравнил, например, сигареты, которые легально продаются в магазине, но в то же время производятся нелегально. "И здесь будет то же самое. Мы откроем дверь для новых проблем, с таким подходом мы будем говорить молодежи, что это хорошо, легально, курите ( марихуану). Я лично против, потому что наркомания развивается шаг за шагом", - сказал Рукус.

Что касается намерения Министерства здравоохранения освободить несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотиков, то Рукс отметил, что это вопрос для обсуждения и очень тщательной проработки. В то же время он подчеркнул, что в борьбе с наркотиками полиция уже уделяет больше внимания продавцам, а наказание потребителей не является самоцелью. Он также напомнил, что в настоящее время употребление наркотиков сначала наказывается административно и только в случае повторной поимки наступает уголовное наказание.

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