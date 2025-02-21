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G7 смягчила коммюнике к трехлетию войны в Украине

© Deutsche Welle 21 февраля, 2025 18:57

Мир 0 комментариев

Страны "большой семерки" испытывают трудности с согласованием коммюнике на фоне раскола между США и Европой. Из текста уже удалены упоминания об атлантической интеграции Украины и "незаконности" российского вторжения.

Группа стран "большой семерки" (G7) испытывает трудности с согласованием проекта коммюнике к третьей годовщине вооруженного вторжения России в Украину на фоне усиливающегося раскола между США и Европой, сообщило в пятницу, 21 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. Раскол вызван тем, что президент США Дональд Трамп ведет двусторонние мирные переговоры с Россией без участия Европы и самой Украины.

Как выяснило агентство, в последнем варианте документа, датированном 19 февраля, говорится, что "надежные гарантии безопасности и интеграция Украины в ЕС будут критически важны для обеспечения прочного мира, предотвращающего будущую агрессию".

Эта формулировка мягче в сравнении с первоначальным вариантом, в котором говорилось о мире, "который не вознаграждает агрессию и не дает разрешения на будущие войны" через "долгосрочные гарантии безопасности для Украины, включая размещение войск и ресурсов на ее территории, а также надежный международный контроль за соблюдением договоренностей". Из первоначального варианта также удалено упоминание об интеграции Украины в Атлантические структуры.

Смягчение формулировок

G7 традиционно называла вооруженное вторжение России в Украину агрессией против соседнего государства. В первоначальном проекте она была также охарактеризована как "незаконная", но в последней версии текст изменен на "разрушительную войну, начавшуюся с вторжения России в Украину".

Переговорщики также убрали пункт, в котором союзники поручали своим министрам финансов адаптировать или повышать потолок цен на российскую нефть в попытке принудить Москву к переговорам. По словам дипломатов, пожелавших остаться анонимными из-за чувствительности темы, обсуждение текста продолжается, и вероятны дальнейшие изменения.

Министрам иностранных дел стран G7 удалось достичь соглашения по тексту лишь на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждалась "разрушительная война России против Украины" и ее "агрессивный характер". Официальные лица надеются, что и на этот раз удастся прийти к аналогичному компромиссу.

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