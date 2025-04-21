Эстонцы и литовцы не горят желанием инвестировать в airBaltic; что же дальше?

Что это меняет в перспективе?

Настало безумно тревожное время для национальной авиакомпании airBaltic, чьи финансы давно поют романсы. Ей по-прежнему необходимы сотни миллионов евро, чтобы хоть в какой-то степени навести порядок в хозяйстве, на прошлой неделе был уволен многолетний руководитель предприятия Мартин Гаусс, а премьер Эвика Силиня заявила, что обратилась к Литве и Эстонии по поводу возможных инвестиций в латвийскую авиакомпанию с потенциальным выходом на биржу.

Далеко не впервые в воздухе витает мысль о том, что страны Балтии могли бы "сообразить на троих" и сделать airBaltic совместным латвийско-литовско-эстонским предприятием.

По сути такова модель скандинавской авиакомпании SAS, только применительно к нашему региону. Об этом толковали еще более 10 лет назад, но закончилось все пшиком. Соседи еще пытались развивать свои авиакомпании, airBaltic только вышла из кризиса, над головой дамокловым мечом висели судебные тяжбы и расследование Еврокомиссии на предмет того, насколько законным образом государство спасало предприятие от банкротства.

Впрочем, публичные высказывания явно не свидетельствуют о том, что для литовцев и эстонцев airBaltic со всеми ее перипетиями последнего времени кажется сколько-нибудь привлекательной. Сразу же за призывом Силини соседи с севера отреагировали, выразив сочувствие и высказав общие фразы о поддержке, которую не измерить деньгами.

Эстонский премьер Кристен Михал заявил буквально следующее:

"Честно говоря, народ Эстонии должен быть глубоко благодарен латышам. Если в нашем регионе есть хорошо работающая авиакомпания, то это airBaltic. Мы должны быть глубоко благодарны латышам за то, что они поддерживают такое качество и летают из Эстонии. Я не знаю, как изъявить эту благодарность на латышском языке, но мы можем ее перевести и передать".

А вот литовский министр транспорта высказался, что он никак не сможет объяснить людям, вынужденным ехать по разрушенным дорогам, почему Литва должна давать деньги соседской авиакомпании.

Тем не менее новый латвийский министр сообщения Атис Швинка не исключает возможность найти финансовую поддержку в двух других странах Балтии:

"Моя установка - открыть диалог и обратиться не только к публичному сектору, к правительству, но и к обществам с госкапиталом, пенсионным фондам, частным инвесторам. Мы должны обратиться к обществу Литвы и Эстонии. Если литовское и эстонское правительства скажут, что сейчас такой возможности не видят, это ни в коем случае не мешает продолжить этот диалог с литовским и эстонским обществом".

Поскольку времена неспокойные, то и в самой авиакомпании, и на финансовых рынках, скорее всего, раньше середины лета в сторону биржи не смогут даже смотреть. Денежные дела продолжают давить на предприятие, и в нынешнем году какое-нибудь решение обязательно должно появиться.