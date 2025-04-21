С редакцией поделилась своей историей читательница, которую мошенники пытались обвести вокруг пальца несколько лет назад. Она хочет предупредить других, какими хладнокровными и жестокими могут оказаться преступники. Вот ее рассказ.

"От этого звонка я покрылась гусиной кожей, у меня надолго осталось чувство омерзения, а еще я задумалась над тем, какие данные о нас им доступны. Но обо всем по порядку.

Мошенник, говоривший по-русски, представился инспектором полиции и сообщил мне, что мой сын устроил аварию, пострадали люди и я должна заплатить энную сумму денег, чтобы у потерпевших не было претензий.

Сына в таком возрасте, в котором он мог бы устроить аварию, не было - разве что в памперсы наделать, так как мой единственный сын был еще грудничком. Однако так называемый инспектор назвал его имя, фамилию и даже дату рождения.

Дата рождения, которую он назвал... была датой, которую я никогда не забуду. В этот день у меня случился выкидыш. Я даже не спросила врачей, какого пола был неродившийся ребенок. Однако обладатель этого чужого холодного голоса заявил, что это день рождения моего сына. Фамилия, которую он назвал, была моей девичьей фамилией. Имя начиналось на ту же букву, что и у моего малыша.

Я бросила трубку. Я просто не могла больше слушать. Мной овладело ощущение омерзения, шока и страха.

И в тот момент я задала самой себе вопрос: откуда у них эта информация? Неужели они получили доступ к медицинским данным? Какие еще сведения есть в их распоряжении?"

Редакция LA.LV обращается к читателям с просьбой поделиться историями о мошенниках, которые случились с ними: именно такие подлинные истории могут помочь спасти хотя бы одного человека от мошенников, и это уже будет огромная победа.