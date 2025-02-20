Халяль, Латвия! Уголок восточного базара на Центральном рынке

Когда-то, еще на заре восстановления независимости Латвии на каждом углу продавались горячие беляши и чебуреки, а гурманы лакомились пончиками в сахарной пудре. Потом, они уступили модной "уличной еде" - бургеры, картошка фри, суши-роллы, кебабы - ее триумфом стало появление на рынке Гастро-дворика. Гастрономический рай для туристов и необычная диковина для посетителей рынка.

Но тут ударил ковид, наступила эпоха пандемии, блеск и роскошь Гастро-дворика поблекла. Кроме того, неожиданно появились и "чужаки", которые занимают освободившиеся места прогоревших кафешек... как грибы на Центральном рынке стали появляться закусочные и лавочки с восточной кухней!

"В нашем Мясном павильоне открылась новая узбекская закусочная. Если вы поклонник узбекской кухни, то здесь вы сможете попробовать традиционный плов, казан-кебаб, самсу и другие аутентичные блюда, которые напомнят вам путешествие в дальневосточный рай", - публикует Центральный рынок на своей странице в социальных сетях.

- У нас простая, можно сказать домашняя кухня, - с улыбкой рассказывает Гуля, улыбчивый продавец в закусочной, которую анонсировал Центральный рынок. Гуля - это сокращение, но она признает, что ее полное имя местным очень трудно выговорить и запомнить, поэтому просит называть ее так. Она отвлекается, что бы продать мужчине самсу. - Берут наши (узбеки - прим. ред), латвийцы тоже, много иностранцев. Они такого еще не пробовали! Мы сами готовим по традиционным узбекским рецептам.

Самса, пахлава, традиционная узбекская выпечка и плов. Все это готовит сама хозяйка закусочной. Ее семья живет в Латвии уже 10 лет, постепенно освоились, выучили язык, она здесь выучилась на повара и решила открыть собственное дело. На конкуренцию Гуля не жалуется, хотя в том же павильоне разместилась еще одна лавочка с восточной выпечкой.

Броская вывеска с восточным орнаментом обещает свежую выпечку. Ассортимент здесь примерно схожий: самса с различной начинкой, а также традиционные восточные лепешки и хлеб. У прилавка бойко идет торговля, восточная семья - смуглый бородатый мужчина, женщина в платке и трое детишек - закупаются покупают хлеб, видимо, на неделю вперед. Здесь же рядом можно закупиться и мясом, а продавец гарантирует, что вся продукция соответствует мусульманской традиции.

"Халяль Латвия" - бросается в глаза яркая надпись. В мусульманском быту под халялем обычно понимают мясо животных, не нарушающих исламские пищевые запреты. Все, что разрешено — Халяль, а что явно запрещено — Харам. К разряду запрещенных мясных продуктов относятся:

- свинина и животное, убитое через удушение или другим животным;

- животное, забитое не с именем Бога и зарезанное не в соответствии с мусульманской традицией;

- умершее в результате высокого напряжения, удара или падения;

- хищные животные (волк, лев, тигр и др.) и хищные птицы (сокол, ястреб, орел и др.); мясо собак, ослов и мулов;

- гениталии, железы внутренней секреции, желчный пузырь и мочевой пузырь животных; мертвечина и кровь.

Соответствие мусульманской традиции гарантирует Комитет по стандартизации продукции Халяль. Организация была создана в Латвии, когда в октябре 2009 года был принят закон о забое животных по религиозным традициям. Комитет действует при поддержке продовольственно-ветеринарной службы, и контролирует работу двух мясокомбинатов в Латвии, как сказано на официальной странице организации.

Если пройти по Центральному рынку, то в другом павильоне можно найти Узбекский дворик с восточными сладостями, у выхода на Автовокзал еще одна закусочная с узбекской кухней. Попробовать лагман или долму можно и на самом Гастро-дворике. Закусочная с восточными яствами устроилась между привычными для жителей Латвии блинчиками и горячими пирожками.

Разумеется, восточная кухня не что-то новое на Центральном рынке. Попробовать узбекский плов можно было и раньше, например, в кафе возле рыбного павильона. Мы отправились туда, чтобы узнать мнение о внезапном появлении конкурентов на рынке. Красноречивым ответом на наш вопрос стали закрытые двери. Закусочная не работала, но судя по табличке пловом по прежнему можно полакомиться, если сделать заказ по телефону.

Вот так, после недолгой прогулки по Центральному рынку удалось насчитать с полдюжины закусочных, лавочек и магазинчиков с восточным колоритом. Может быть отдельные политики, которые сражаются с фантомными мечетями, как Дон-кихоты с мельницами, не видят главного? Ислам и восточная культура уже давно живут бок о бок с латвийскими традициями, и завоёвывают сердца латвийцев проверенным методом - через желудок. Наконец, законы бизнеса суровы - спрос рождает предложение - и раз на рынке появилось халяльное мясо и узбекская самса, значит в обществе существует на них запрос, несмотря на все попытки "халяль" превратить в "харам".