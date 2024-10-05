«Безопасность наших детей на первом месте!»: депутат Сейма о необходимости проверять вещи школьников

Индриксоне пояснила, что цель этой инициативы состоит в том, чтобы ограничить распространение наркотиков в школах и обеспечить безопасность как учащихся, так и педагогов. "Мы имеем очень горький опыт, - сказала она, добавив, что в учебных заведениях уже бывали случаи нападений, - мы думаем, что количество подобных проблем может увеличиться".

Ее мнение о ситуации четко и ясно: "Безопасность наших детей - на первом месте и, если речь идет о каких-то опасных предметах или веществах, надо искать решения". Индриксоне подчеркнула, что закон дает директорам право потребовать от школьников предъявить свои вещи, но не предусматривает, что кого-то можно заставить делать это. "Если кто-то отказывается предъявить свои вещи, нужно соблюдать другой порядок, и обычно в самых опасных случаях привлекают полицию", - заявила депутат.

Индриксоне пояснила, что такой порядок предусмотрен для создания безопасной среды в процессе обучения, и указала на необходимость разобраться в ситуации, когда существует опасность. "Это ситуации, в которых мы понимаем, что в самом деле нужно действовать, - говорит она, - однако важно, чтобы мы не оказались в такой ситуации, когда педагоги принудительно обыскивают учащихся".

Депутат напомнила, что главная цель - не карать, а обеспечить безопасность, и пояснила, что законодательные улучшения - это результат президентской инициативы, возникшей на основании дискуссий в обществе и сотрудничества. "Это важный нюанс, который нужно учитывать, говоря о вопросах безопасности в образовании", - подчеркнула она.

В завершение дискуссии Индриксоне подчеркнула, что безопасность и образование тесно связаны: "Мы должны работать над мерами безопасности, чтобы дети могли учиться в безопасной среде. И если это означает, что необходим дополнительный порядок, то - да, мы говорим об этом".