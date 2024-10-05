Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Суббота, 05. Октября Завтра: Amalija

«Безопасность наших детей на первом месте!»: депутат Сейма о необходимости проверять вещи школьников

TV24 5 октября, 2024 14:33

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

Депутат Сейма Илзе Индриксоне недавно высказалась по актуальному вопросу о проверке вещей школьников в учебных заведениях, подчеркнув, что эта тема особенно спорная и требует тщательного подхода. Своими мыслями на этот счет она поделилась со зрителями TV24 в программе Ziņu TOP.

Индриксоне пояснила, что цель этой инициативы состоит в том, чтобы ограничить распространение наркотиков в школах и обеспечить безопасность как учащихся, так и педагогов. "Мы имеем очень горький опыт, - сказала она, добавив, что в учебных заведениях уже бывали случаи нападений, - мы думаем, что количество подобных проблем может увеличиться".

Ее мнение о ситуации четко и ясно: "Безопасность наших детей - на первом месте и, если речь идет о каких-то опасных предметах или веществах, надо искать решения". Индриксоне подчеркнула, что закон дает директорам право потребовать от школьников предъявить свои вещи, но не предусматривает, что кого-то можно заставить делать это. "Если кто-то отказывается предъявить свои вещи, нужно соблюдать другой порядок, и обычно в самых опасных случаях привлекают полицию", - заявила депутат.

Индриксоне пояснила, что такой порядок предусмотрен для создания безопасной среды в процессе обучения, и указала на необходимость разобраться в ситуации, когда существует опасность. "Это ситуации, в которых мы понимаем, что в самом деле нужно действовать, - говорит она, - однако важно, чтобы мы не оказались в такой ситуации, когда педагоги принудительно обыскивают учащихся".

Депутат напомнила, что главная цель - не карать, а обеспечить безопасность, и пояснила, что законодательные улучшения - это результат президентской инициативы, возникшей на основании дискуссий в обществе и сотрудничества. "Это важный нюанс, который нужно учитывать, говоря о вопросах безопасности в образовании", - подчеркнула она.

В завершение дискуссии Индриксоне подчеркнула, что безопасность и образование тесно связаны: "Мы должны работать над мерами безопасности, чтобы дети могли учиться в безопасной среде. И если это означает, что необходим дополнительный порядок, то - да, мы говорим об этом".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 9 реакций
Комментарии (0) 9 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Слайдиньш: «Думаю, никто не хочет, чтобы Россия распалась, тогда ничего нельзя будет предусмотреть»

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

В эфире TV24 в программе Aktuālais par karadarbību Ukrainā зритель сурово высказался по поводу того, что союзники тянут с поддержкой Украине, подчеркнув, что такое отношение ставит под угрозу способность Украины победить в войне с Россией.

В эфире TV24 в программе Aktuālais par karadarbību Ukrainā зритель сурово высказался по поводу того, что союзники тянут с поддержкой Украине, подчеркнув, что такое отношение ставит под угрозу способность Украины победить в войне с Россией.

Читать
Загрузка

Около 100 человек на Эспланаде почтили память жертв среди гражданского населения Палестины

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

В субботу, 5 октября, на Эспланаде в Риге на мероприятии в память жертв среди мирных жителей Палестины собралось около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В субботу, 5 октября, на Эспланаде в Риге на мероприятии в память жертв среди мирных жителей Палестины собралось около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать

«Это же шутка, разве нет?»: людей разозлили очередные планы повышения цен на общественный транспорт

Важно 17:37

Важно 0 комментариев

Экономить в следующем году придется и системе общественного транспорта. Конкретные решения еще не приняты, однако Совет по общественному транспорту рассматривает несколько вариантов. В том числе сокращение сети маршрутов общественного транспорта в будущем году, пишет Tautaruna.nra.lv.

Экономить в следующем году придется и системе общественного транспорта. Конкретные решения еще не приняты, однако Совет по общественному транспорту рассматривает несколько вариантов. В том числе сокращение сети маршрутов общественного транспорта в будущем году, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

Кому в Латвии жить хорошо: удовлетворенность юрмальчан жизнью достигла наивысшего уровня за 25 лет

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Об этом сообщило агентству LETA самоуправление города-курорта, сославшись на опрос, проведенный Центром исследований общественного мнения SKDS.

Об этом сообщило агентству LETA самоуправление города-курорта, сославшись на опрос, проведенный Центром исследований общественного мнения SKDS.

Читать

В воскресенье местами ожидается кратковременный дождь; Рига в число этих мест не входит

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

Такой прогноз дают синоптики на 6 октября.

Такой прогноз дают синоптики на 6 октября.

Читать

Столица тонет в мусоре: в год на рижских кладбищах и в лесах выбрасывают 300 тонн строительных отходов

Латышские СМИ 15:48

Латышские СМИ 0 комментариев

Самые отдаленные окраины Риги - леса и кладбища - все глубже утопают в мусоре. В местах, где незаконные свалки устраивают чаще всего, Рижская дума установила камеры видеонаблюдения. Это дает результаты, но этого недостаточно. Ситуация настолько скверная, что в самоуправлении будут думать не только об увеличении административных штрафов, но и о возможности привлечь любителей мусорить к уголовной ответственности, сообщает программа TV3 Ziņas.

Самые отдаленные окраины Риги - леса и кладбища - все глубже утопают в мусоре. В местах, где незаконные свалки устраивают чаще всего, Рижская дума установила камеры видеонаблюдения. Это дает результаты, но этого недостаточно. Ситуация настолько скверная, что в самоуправлении будут думать не только об увеличении административных штрафов, но и о возможности привлечь любителей мусорить к уголовной ответственности, сообщает программа TV3 Ziņas.

Читать

«Я психолог без границ»: как студентка RSU прошла курсы коучинга и начала «лечить» людей

Латышские СМИ 15:15

Латышские СМИ 0 комментариев

В социальной сети Tik Tok еще совсем недавно активно рекламировалась психолог Глория, которая в своих роликах рассказывала, что на её сессиях можно плакать, ругаться матом и даже курить. Однако оказалось, что имени девушки нет в регистре практикующих специалистов, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

В социальной сети Tik Tok еще совсем недавно активно рекламировалась психолог Глория, которая в своих роликах рассказывала, что на её сессиях можно плакать, ругаться матом и даже курить. Однако оказалось, что имени девушки нет в регистре практикующих специалистов, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать