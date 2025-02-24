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Безопасность Балтии? Прекратите русофобию и договоритесь со своими русскими: Джеффри Сакс в Европарламенте

Редакция PRESS 24 февраля, 2025 21:00

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Джеффри Сакс - американский экономист и аналитик в области государственной политики, профессор Колумбийского университета. Последние 36 лет внимательно следил за событиями в Восточной Европе, бывшем Советском Союзе, России. Был советником польского правительства в 1989 году, президента СССР Горбачева в 1990-91 годах, президента России Ельцина в 1991-1993 годах, президента Украины Кучмы в 1993-94 годах. Помогал вводить эстонскую валюту.

На днях Сакс принял участие в организованном в Европейском парламенте семинаре «Геополитика мира». Сакс известен своим критическим отношением к внешней политике США, в частности, расширения НАТО на восток. В этом же ключе была выдержано и его выступление на семинаре. Однако нам самым интересным показался ответ на вопрос, заданный из зала по окончании его речи.

-Спасибо, -г-н Сакс. Мы из Чехии и рады видеть вас. У нас есть проблема. К нам тут приезжал один ведьмак, который заявил, что ЕС его ограбил, и теперь с ЕС все будет взыскано. Так что до 2028 года [год следующих выборов в США] ситуация не улучшится. Но что мы, жители Центральной Европы, должны делать в это время, особенно если немцы в следующий раз сдуру проголосуют за Сару Вагенкнехт? Мы должны создать некую нейтральную зону для Центральной Европы? Или что бы вы предложили нам сделать?

-Европе нужна внешняя политика, которая была бы европейской внешней политикой. И это должна быть реалистическая внешняя политика. Реализм - это не ненависть. Реалист - это попытка понять обе стороны и договориться.

Чего вы хотите? Вы хотите убедиться, что страны Балтии в безопасности. Самое лучшее для стран Балтии - прекратить русофобию. Это самое важное.

В Эстонии около 25 процентов русских или русскоговорящих граждан, этнических русских. В Латвии то же самое...

Я помогал этим странам, я им не враг, не марионетка Путина, не апологет Путина. Я работал в Эстонии. Они дали мне, кажется, вторую по степени почета гражданскую награду, которой президент Эстонии может наградить иностранца, потому что я разработал для них валютную систему в 1992 году.

Так вот я даю им совет. Не надо кричать: «Мы хотим развалить Россию». Вы шутите? Не надо. Так не выживают в этом мире. Выживают при взаимном уважении. Выживают за счет переговоров. За счет дискуссий.

Не надо объявлять русский язык вне закона. Не самая лучшая идея, когда у 25 процентов населения родной язык - русский. Это неправильно. Даже если бы на границе с вами не было этого гиганта - это было бы неправильно... У вас был бы русский язык в начальной школе. Вы бы не стали враждовать с Русской православной церковью.

Так что, по сути, нам нужно вести себя как взрослые люди. И когда я постоянно говорю, что они ведут себя как дети, моя жена Соня [чешка по национальности, что Сакс и подчеркнул во время ответа]  всегда говорит мне, что это несправедливо по отношению к детям. Даже дети себя так не ведут. У нас есть шестилетняя внучка и трехлетний внук, и они всегда мирятся со своими друзьями после ссор.

***

Напомним, что высказанное г-ном Саксом мнение ни в коем случае не является официальной позицией США и Госдепартамента. Напротив, после массовых твиттер-протестов в связи с появлением русского Телеграм-канала Посольства США в Латвии, а затем и представления МИДа ЛР ("Как ранее уже заявлялось, Министерство иностранных дел подчеркивает, что государственный (официальный) язык Латвии -латышский язык. Об этом проинформированы все аккредитованные в Латвии иностранные дипломаты. Министерство уже указало, что желательно, чтобы иностранные дипломаты в общении с латвийским обществом отдавали предпочтение использованию государственного языка"), американское посольство заморозило свой проект русского телеграм-канала. Последняя запись в нём датируется 6 декабря 2924 года.

 

 

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