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Можно ли зарегистрировать ребёнка под двойной фамилией отца и матери?

«Семь секретов» 31 июля, 2025 11:00

Юридическая консультация 0 комментариев

-Можно ли зарегистрировать ребёнка под двойной фамилией, если у каждого из родителей своя фамилия
Когда мы с мужем регистрировали брак, то каждый остался при своей фамилии. Скоро у нас должен родиться ребенок. Скажите, можно зарегистрировать ребенка под двойной фамилией, которая состоит из наших фамилий?

Согласно статье 151 Гражданского закона, фамилия ребенка определяется по фамилии одного из родителей. Если у родителей разные фамилии, они должны договориться, чью фамилию присвоить ребенку — отца или матери. Если же родители не могут прийти к соглашению, то этот вопрос решает сиротский суд.

Таким образом, ребенок может быть зарегистрирован либо под фамилией матери, либо под фамилией отца.

Возможность смены фамилии одним из супругов

Согласно статье 86 Гражданского закона, при заключении брака супруги по своему желанию могут:

- выбрать добрачную фамилию одного из супругов в качестве общей фамилии;

- сохранить каждый свою добрачную фамилию, не принимая общую фамилию;

- один из супругов может присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга (если у него нет уже двойной фамилии);

- выбрать общую двойную фамилию, образованную из их добрачных фамилий.

В свою очередь положения закона «О смене записи имени, фамилии и национальности» устанавливают, что лицо, являющееся гражданином и негражданином Латвии, или лицом, которому в Латвии присвоен статус лица без гражданства, имеет право изменить фамилию, если это лицо желает взять фамилию супруга или добавить фамилию супруга к своей.

Возможность дать ребёнку двойную фамилию

Следовательно, если у супругов разные фамилии и ни у одного из них нет двойной фамилии, то дать ребенку двойную фамилию, состоящую из фамилий обоих родителей, нельзя. Закон не допускает самостоятельного присвоения ребенку фамилии, которой нет ни у одного из родителей.

Если родители хотят, чтобы у ребенка была двойная фамилия, состоящая из фамилий обоих родителей, одному из них или обоим необходимо официально изменить свою фамилию, присоединив фамилию супруга.

После того, как это изменение будет зарегистрировано в загсе, ребенка можно будет зарегистрировать под той же двойной фамилией, как у родителя (или обоих родителей).

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