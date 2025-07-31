Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 31. Июля Завтра: Angelika, Ruta, Sigita
Доступность

Квартирный вопрос: что предлагает латвийский рынок?

© LETA 31 июля, 2025 11:10

Новости Латвии 0 комментариев

Тревогу в связи с тем, что жилищный фонд в Латвии устарел, бьют уже годами. Специалисты давно предупреждали, что проблемы копятся и государство обязательно должно вмешаться, а не оставлять решение в руках частной инициативы. И сейчас эта проблема часто появляется в повестке дня СМИ и общества - и в связи с плачевным состоянием построенных в советские времена многоквартирных домов, и в связи с недостаточной доступностью арендного жилья, есть и другие вопросы.

"Latvijas Avīze" вместе с региональными газетами проанализировала, как в городах Латвии обстоят дела с арендным жильем и программой господдержки.

Директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс в интервью "Latvijas Avīze" подтверждает: тезис о том, что жилой фонд стареет, появился не вчера. Везде в Европе жилье стареет.

"В Латвии с 2003 года активизировался частный сектор, в том числе в регионах, самоуправления получили от государства поддержку на восстановление социального жилья. С наступлением экономического кризиса в 2008 году активность как в частном, так и в государственном секторе прекратилась. Лишь с 2015 года возобновились политические дискуссии о том, что стране необходимо поддерживать жилищное строительство. Сначала была восстановлена программа жилищных гарантий: государство гарантировало частным лицам для приобретения жилья первый взнос в банк. Эта программа распространялась и на регионы, но их толком не достигла. Поэтому в этом году государственное акционерное общество "Учреждение финансового развития "Altum"" начинает ипотечное кредитование в регионах для частных лиц на приобретение квартир и строительство частных домов. В 2018-2019 годах пришло понимание того, что нужно развивать и рынок аренды. Есть страны, например Германия, где определен потолок аренды. В Латвии это не будет работать. Поэтому был выбран либеральный путь: не устанавливать для частных инвесторов никаких потолков при сдаче квартир в аренду, а параллельно развивать субсидированный рынок аренды, создав с этой целью программу поддержки муниципальных многоквартирных домов с низкой арендной платой. Эта программа предусматривает ограничение квартплаты за жилье хорошего качества. На Ригу и столичные пригороды эта программа не распространяется, так как там недостаточности рынка не наблюдается", - рассказал Аудерс.

С учетом того, что у самоуправлений непростая ситуация с ресурсами, создана программа поддержки на строительство и реновацию социальных жилых домов. Таким образом поддерживаются все группы общества: от менее защищенных до среднего класса. Те, у кого денег достаточно, конечно, покупают, что хотят и что предлагает рынок.

(Latvijas Avīze)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:05 31.07.2025
Юрмала: дыра — это нора; в Дзинтари появилась «дыра в заборе» за 23 000 евро
Sfera.lv 11 минут назад
У каждого четвёртого «лёгочника» — рак: врачи RAKUS бьют тревогу
Bitnews.lv 31 минуту назад
Каждое третье предприятие нарушает языковой закон. Центр госязыка усиливает проверки
Bitnews.lv 1 час назад
Германия: ад для путешественников
Sfera.lv 1 час назад
ЕС: товары под пошлинами — и виагра тоже…
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: аренда жилья станет ниже? Не верю!
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: Саласпилс потонет в мусоре
Sfera.lv 3 часа назад
Норвегия: да минует нас чаша сия
Sfera.lv 5 часов назад

Стали задавать вопросы о его прошлом: премьер-министр Литвы ушел в отставку

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому всё чаще стали задавать вопросы о его бизнесе и прошлом, объявил в четверг об отставке с постов премьер-министра и председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП).

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому всё чаще стали задавать вопросы о его бизнесе и прошлом, объявил в четверг об отставке с постов премьер-министра и председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП).

Читать
Загрузка

В Латвии растёт благосостояние: миллионеров становится всё больше

Латышские СМИ 14:00

Латышские СМИ 0 комментариев

В 2024 году в мире появилось 680 000 новых миллионеров. Согласно отчёту Global Wealth Report, подготовленному швейцарским банком UBS, число миллионеров увеличилось в большинстве из 56 проанализированных стран. Исключением стала Эстония, где число миллионеров, наоборот, сократилось, сообщает nra.lv.

В 2024 году в мире появилось 680 000 новых миллионеров. Согласно отчёту Global Wealth Report, подготовленному швейцарским банком UBS, число миллионеров увеличилось в большинстве из 56 проанализированных стран. Исключением стала Эстония, где число миллионеров, наоборот, сократилось, сообщает nra.lv.

Читать

Стратегические приоритеты LSM утверждены: LR4 закрывают, языковую концепцию меняют

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) в четверг утвердил разработанные правлением Латвийского общественного СМИ (LSM) стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что русскоязычная программа "Латвийское радио 4 - Домская площадь" (LR4) претерпит структурные изменения и продолжит существовать в нынешнем формате, или линейном вещании, только до конца этого года, сообщили агентству ЛЕТА в СОЭСМИ.

Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) в четверг утвердил разработанные правлением Латвийского общественного СМИ (LSM) стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что русскоязычная программа "Латвийское радио 4 - Домская площадь" (LR4) претерпит структурные изменения и продолжит существовать в нынешнем формате, или линейном вещании, только до конца этого года, сообщили агентству ЛЕТА в СОЭСМИ.

Читать

Хотел переодеться: в Елгаве пьяный мужчина застрял в контейнере для сбора текстиля. ВИДЕО

Важно 13:30

Важно 0 комментариев

На этой неделе в Елгаве пьяный мужчина пробрался в контейнер для пожертвований текстиля и вызволять его оттуда пришлось местной полиции, сообщает агентство LETA.

На этой неделе в Елгаве пьяный мужчина пробрался в контейнер для пожертвований текстиля и вызволять его оттуда пришлось местной полиции, сообщает агентство LETA.

Читать

Нацарапал на автомобилях символы, прославляющие военную агрессию: ЧП в Даугавпилсе

Важно 13:25

Важно 0 комментариев

На этой неделе в Даугавпилсе был задержан мужчина, который нацарапал на автомобилях символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Государственной полиции.

На этой неделе в Даугавпилсе был задержан мужчина, который нацарапал на автомобилях символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Государственной полиции.

Читать

«Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Русские террористы…» (ВИДЕО, ФОТО)

Мир 13:22

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео подъезда, обрушившегося при ракетном ударе россиян по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео подъезда, обрушившегося при ракетном ударе россиян по Киеву.

Читать

«Голый пистолет», «Плохие парни-2» и ещё одна премьера: киноафиша 1-7 августа

Киноафиша 13:19

Киноафиша 0 комментариев

На этой неделе у нас целых три новых премьеры. И начнем мы с комедии. 

На этой неделе у нас целых три новых премьеры. И начнем мы с комедии. 

Читать