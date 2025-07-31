Квартирный вопрос: что предлагает латвийский рынок?

"Latvijas Avīze" вместе с региональными газетами проанализировала, как в городах Латвии обстоят дела с арендным жильем и программой господдержки.

Директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс в интервью "Latvijas Avīze" подтверждает: тезис о том, что жилой фонд стареет, появился не вчера. Везде в Европе жилье стареет.

"В Латвии с 2003 года активизировался частный сектор, в том числе в регионах, самоуправления получили от государства поддержку на восстановление социального жилья. С наступлением экономического кризиса в 2008 году активность как в частном, так и в государственном секторе прекратилась. Лишь с 2015 года возобновились политические дискуссии о том, что стране необходимо поддерживать жилищное строительство. Сначала была восстановлена программа жилищных гарантий: государство гарантировало частным лицам для приобретения жилья первый взнос в банк. Эта программа распространялась и на регионы, но их толком не достигла. Поэтому в этом году государственное акционерное общество "Учреждение финансового развития "Altum"" начинает ипотечное кредитование в регионах для частных лиц на приобретение квартир и строительство частных домов. В 2018-2019 годах пришло понимание того, что нужно развивать и рынок аренды. Есть страны, например Германия, где определен потолок аренды. В Латвии это не будет работать. Поэтому был выбран либеральный путь: не устанавливать для частных инвесторов никаких потолков при сдаче квартир в аренду, а параллельно развивать субсидированный рынок аренды, создав с этой целью программу поддержки муниципальных многоквартирных домов с низкой арендной платой. Эта программа предусматривает ограничение квартплаты за жилье хорошего качества. На Ригу и столичные пригороды эта программа не распространяется, так как там недостаточности рынка не наблюдается", - рассказал Аудерс.

С учетом того, что у самоуправлений непростая ситуация с ресурсами, создана программа поддержки на строительство и реновацию социальных жилых домов. Таким образом поддерживаются все группы общества: от менее защищенных до среднего класса. Те, у кого денег достаточно, конечно, покупают, что хотят и что предлагает рынок.

(Latvijas Avīze)