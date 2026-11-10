Но увлечение самостоятельным лечением оказалось лишь частью проблемы. Более трети жителей Латвии, или 37%, признались, что принимали рецептурные препараты, выписанные родственникам или друзьям. Среди людей в возрасте от 40 до 59 лет такой опыт есть почти у каждого второго. Ещё 22% опрошенных сами отдавали свои рецептурные лекарства другим людям, полагая, что те страдают похожими симптомами.

Особенно распространена такая практика среди пожилых жителей. В возрастной группе от 60 до 74 лет почти каждый третий хотя бы раз делился собственными рецептурными препаратами с другим человеком.