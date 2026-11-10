Среди жителей младше 40 лет подобным самолечением занимался уже каждый четвёртый. При возникновении вопросов о лекарствах 37% опрошенных обращаются к фармацевтам, 35% ищут ответы в интернете, а 15% используют инструменты искусственного интеллекта, включая ChatGPT.
Но увлечение самостоятельным лечением оказалось лишь частью проблемы. Более трети жителей Латвии, или 37%, признались, что принимали рецептурные препараты, выписанные родственникам или друзьям. Среди людей в возрасте от 40 до 59 лет такой опыт есть почти у каждого второго. Ещё 22% опрошенных сами отдавали свои рецептурные лекарства другим людям, полагая, что те страдают похожими симптомами.
Особенно распространена такая практика среди пожилых жителей. В возрастной группе от 60 до 74 лет почти каждый третий хотя бы раз делился собственными рецептурными препаратами с другим человеком.
Не менее любопытны результаты исследования отношения к пищевым добавкам. Около 23% респондентов покупали их под влиянием рекламы блогеров и других авторов социальных сетей. При этом 34% принимали добавки по собственному усмотрению, предварительно не изучив инструкцию и не проверив совместимость с другими препаратами.
Выяснилось также, что 42% опрошенных хотя бы однажды принимали лекарства или пищевые добавки с истёкшим сроком годности. А 31% запивали их кофе, энергетическими напитками или соком, хотя некоторые подобные сочетания способны влиять на действие препаратов.
Лишь 33% жителей всегда или часто консультируются с врачом либо фармацевтом по поводу совместимости нескольких одновременно принимаемых средств.
Председатель правления Euroaptieka Наталья Захарова подчёркивает, что интернет и искусственный интеллект могут помогать человеку ориентироваться в медицинской информации, но не способны заменить индивидуальную профессиональную оценку.
Особенно важно обращаться за консультацией, если человек одновременно принимает несколько лекарств или пищевых добавок. В таких случаях необходимо учитывать возможные взаимодействия препаратов, противопоказания и особенности состояния здоровья.
В исследовании, проведённом по заказу Euroaptieka в октябре 2026 года, участвовали 1002 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет из всех статистических регионов страны. Среди респондентов было 53% женщин и 47% мужчин.
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