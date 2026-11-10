В случае реальной военной угрозы Латвии придётся не только эвакуировать собственное население, но и принимать жителей соседних государств. Именно эту ситуацию сегодня и моделируют спасатели: людей, прибывших из Литвы, необходимо зарегистрировать, разместить и обеспечить необходимой помощью. При этом происходящее является исключительно учениями, а не настоящей эвакуацией.

Практическая часть мероприятий запланирована после полудня в Баложской средней школе и на прилегающей территории Кекавского края. Здесь будут отрабатывать регистрацию и временное размещение эвакуированных. В районе школы возможно усиленное движение транспорта пожарно-спасательной службы и муниципальной полиции. Местных жителей просят сохранять спокойствие.