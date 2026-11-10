Согласно сценарию, жители Литвы добровольно и заблаговременно эвакуируются в Латвию из-за условной военной опасности. Участники учений проверяют, насколько быстро и слаженно учреждения двух стран способны обмениваться информацией, организовывать перевозку людей и обеспечивать их приём.
В случае реальной военной угрозы Латвии придётся не только эвакуировать собственное население, но и принимать жителей соседних государств. Именно эту ситуацию сегодня и моделируют спасатели: людей, прибывших из Литвы, необходимо зарегистрировать, разместить и обеспечить необходимой помощью. При этом происходящее является исключительно учениями, а не настоящей эвакуацией.
Практическая часть мероприятий запланирована после полудня в Баложской средней школе и на прилегающей территории Кекавского края. Здесь будут отрабатывать регистрацию и временное размещение эвакуированных. В районе школы возможно усиленное движение транспорта пожарно-спасательной службы и муниципальной полиции. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
Это уже вторые учения в рамках международного проекта MassMovement. Первые состоялись 5 ноября, когда проверяли противоположный сценарий — эвакуацию жителей Латвии на территорию Литвы.
Теперь спасательные службы поменялись ролями. Латвийским учреждениям предстоит продемонстрировать готовность принимать эвакуированных, а литовским — организовывать их отправку за границу.
По объяснению VUGD, проведение двух последовательных учений позволяет проверить всю систему трансграничной эвакуации: от принятия решения и передачи информации до распределения обязанностей между учреждениями и помощи людям после прибытия.
Особое внимание уделяется координации действий после пересечения государственной границы. Специалисты оценят, насколько разработанные процедуры соответствуют реальным условиям, и определят, что необходимо улучшить.
В рамках проекта в ноябре также проходит информационная кампания «Замечаю. Понимаю. Действую», посвящённая оповещению населения через систему сотового вещания. Спасатели призывают жителей внимательно читать поступающие предупреждения и выполнять содержащиеся в них инструкции.
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