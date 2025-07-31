Центр госязыка подсчитал количество языковых нарушений за год: где и сколько?

В прошлом году центр следил за использованием государственного языка в торговле, общественном питании и других сферах услуг. Департамент языкового контроля проводил как плановые, так и внеплановые проверки, особое внимание уделяя навыкам владения государственным языком среди работников и контенту веб-сайтов.

Надзор осуществлялся также в образовательных учреждениях самоуправлений, в которых продолжается полный переход на обучение на латышском языке, при этом проверялось соответствие уровня владения госязыком педагогов нормативам.

В прошлом году центр провел 2841 проверку. В 31% случаев выявлены нарушения в использовании государственного языка.

Количество проведенных проверок за последние три года выросло на 390. А количество выявленных нарушений за год выросло примерно на 46 случаев.

В прошлом году ЦГЯ дал 1228 консультаций по требованиям нормативных актов, регламентирующих использование государственного языка. В основном поступают не вопросы, а жалобы на возможные нарушения, отмечается в отчете.

Центр дал консультации по применению языковых норм и подготовил разъяснения по использованию языка, в том числе в ходе предвыборных кампаний, в интернет-торговле и туристической отрасли.

В сотрудничестве с Государственной инспекцией труда разработаны руководящие принципы для работодателей о значении государственного языка и требованиях по владению иностранными языками в рабочей среде и объявлениях. Кроме того, центр участвовал в разработке поправок к закону о труде и правил об использовании языка в информации.

Для содействия соблюдению нормативных актов при использовании языка важно более тесное сотрудничество с другими органами, а также более масштабное информирование и консультирование общественности о правилах использования языка, сделан вывод в отчете.

