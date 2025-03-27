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Доступность

Без русского языка и без зрителей? Кинотеатрам предлагают самим принять «соглашение» (1)

© LETA 27 марта, 2025 09:58

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В начале марта в Сейм вновь попал вопрос о запрете на демонстрацию фильмов с переводом в титрах на русский язык. Поскольку в Сейме до сих пор не начали рассматривать выдвинутую два года назад депутатами Национального объединения инициативу о внесении изменений в закон о государственном языке, теперь политическая сила предлагает поправки к закону о фильмах, предусматривающие такой запрет.

Однако Министерство культуры не считает это правильным шагом.

"Закон о фильмах - это закон, который фактически говорит именно о создании фильмов и аудиовизуальных произведений. Это не самое подходящее место для обсуждения вопросов о титрах в местах публичного показа", - заявила в передаче "Spried ar Delfi" министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные").

По ее мнению, этот вопрос можно решить вовсе не меняя регулирования, а по внутреннему соглашению отрасли. Министр подтвердила, что понимает мотивацию дискуссии о запрете титров на русском языке, но отметила и вклад отрасли в популяризацию, например, просмотра мультфильмов на латышском языке.

Кроме того, по мнению министра, при обсуждении вопроса о языке титров в фильмах важно говорить о повышении доступности. Поэтому Национальный киноцентр с этого года включил в положения о конкурсах проектов по производству фильмов требование предусмотреть, что будут создаваться титры на латышском и английском языках, а также аудиоописания на латышском и английском языках.

"А именно - чтобы повысить доступность для глухих, слабослышащих, слабовидящих людей", - рассказала Лаце. При этом она подчеркнула, что представители отрасли кинопроката теоретически и сами готовы договориться о прекращении снабжения фильмов титрами на русском языке.

"Есть инициативы и самой отрасли, которые могли бы в том числе означать отказ от титров на русском языке. Так, от представителей отрасли - как общества "За легальный контент!", так и представителей кинотеатров - прозвучало, что они готовы двигаться в этом направлении. Но и они отметили, что для этого не нужны специфические поправки в закон. Фактически это было бы внутреннее соглашение отрасли", - заявила министр.

(Delfi.lv)

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