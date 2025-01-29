Бесплатные мешочки в магазинах: когда запрещаются и какие?

Предусмотрели исключения

Уменьшения использования пластика от Латвии требует европейская директива — она позволяет странам-участницам самим избрать способ борьбы с чрезмерным распространением полиэтиленовой упаковки. Еще в 2017 году ЕС принял директиву, предусматривающую полный запрет на полиэтиленовые пакеты с 2025 года.

Выполняя это требование, Сейм в 2019 году утвердил дополнения к Закону об упаковке. Именно они предписывали полный запрет на использование пластиковых пакетов с 1 января 2025 года. Но за это время, согласно поправкам к Закону на природные ресурсы, существенно повысилась ставка налога на природные ресурсы для пластиковых пакетов. Она выросла с 1,5 до 4,8 евро за килограмм упаковки.

Причем для более легких мешочков ставка налога гораздо выше. В свою очередь Латвия платит в общий бюджет Евросоюза 80 евроцентов за каждый килограмм непереработанного пластика. По подсчетам департамента охраны среды, в год эта сумма составляет около 20 миллионов евро.

И вот теперь час икс настал. Однако под запрет подпадают только мешочки толщиной от 15 до 49 микрон (мк). Если они тоньше или, наоборот, более плотные, то использовать их разрешается. Так, в овощных отделах супермаркетов по-прежнему выложены рулоны с отрывными пластиковыми мешками.

Присутствуют они и в строительных торговых центрах. Но упаковка рвется буквально на глазах — больше 2-3 кг овощей (гвоздей, шурупов...) в них не положишь. На кассах остались и пакеты традиционных размеров с логотипами торговых сетей. На них указано, что они изготовлены из биоразлагаемого материала.

Цена их составляет 0,30-0,40 евро (а ведь когда-то они были бесплатными). В моду входят и многоразовые прочные сумки. Такими уже давно пользуются за границей. К примеру, в Польше ни в одном супермаркете вы больше не встретите пластиковых пакетов — только бумажные, а также многоразовые сумки. Последние удобны своей вместимостью, прочностью и многократностью использования.

Как всё начиналось

Зарождение, расцвет и исчезновение пластиковых пакетов прошли перед глазами одного поколения. Те, кто жил в советские времена, помнят, каким ажиотажем пользовались пакеты с изображением какой-нибудь красотки в джинсах «Монтана» — обычный упаковочный материал в западных магазинах. Их цена доходила до трех рублей.

Подобные пакеты выставлялись напоказ: ими любовались, стирали и сушили на веревках. Моряки, привозившие подобную продукцию, неплохо зарабатывали. А в российской глубинке пакеты из республик Прибалтики вполне сходили за заграничные. Один мой знакомый в начале 80–х годов прошлого века открыл весьма прибыльный бизнес: он скупал в Эстонии пакеты с надписями на эстонском языке и переправлял их на юг России, где продавал за те же 3 рубля за штуку.

Современный полиэтиленовый пакет настолько прочен, что в него можно грузить кирпичи. В начале XX века был изобретен целлофан. Он имел ряд преимуществ, однако производить его оказалось довольно дорого. В 1933 году сотрудники химического треста ICI Эрик Форсет и Реджинальд Гибсон работали над улучшением качества целлофана и получили экспериментальным путем полиэтилен, которым мы и пользуемся до сих пор.

Первые пакеты с ручками (в народе их прозвали «майки») появились сравнительно недавно, в 1982 году. Они оказались настолько востребованы, что уже к началу 2000–х годов общее количество производимых пакетов достигло пяти триллионов штук в год. Упаковка стала идеальной с точки зрения удобства применения, но никак не экологии.

В Латвии расцвет эпохи полиэтиленовых пакетов пришелся на вторую половину 90–х годов прошлого века, в особенности когда в страну начали приходить крупные торговые сети. Они взяли на вооружение маркетинговый ход западных супермаркетов и стали раздавать пакеты со своими логотипами бесплатно.

Ход оказался удачным в процессе вытеснения маленьких магазинчиков. Но тут же возникла серьезная проблема: пакеты сразу утратили свою прежнюю, советскую ценность, поскольку стали общедоступными. И люди до сих пор используют их только один раз, чтобы донести купленный товар из магазина до дома.

Потом пакеты могут применяться разве что как емкость для сбора мусора. Ведь очень удобно, вместо того чтобы использовать мусорное ведро, по дороге на работу забрасывать пакет с отходами в бак. Сотрудниками европейского статистического бюро Eurostat подсчитано, что в Европейском союзе ежегодно распространяется 1 620 000 тонн пластиковых пакетов, из них около 3 050 тонн используется в Латвии.

Каждый гражданин ЕС, в том числе живущий в Латвии, за год в среднем использует около 200 пластиковых мешков, при этом 89% из них — всего один раз.

Загрязнитель природы и ценное сырьё

Но дело в том, что прочность полиэтилена сыграла с потребителем злую шутку: материал оказался трудноразлагаемым. Разложение полиэтилена в природе происходит в течение сотен лет. Сейчас пакеты и бутылки образуют примерно 70% пластиковых отходов, которые плавают в море.

В YouTube можно найти видеоролики, где изображены целые острова из этого вида упаковки. И хотя ученые уже вывели бактерии особого рода, разлагающие полиэтилен, до полноправного внедрения в практику результатов научных исследований еще далеко.

Проблема актуальна и в Латвии. На том же Гетлиньском полигоне ноги буквально утопают в полиэтилене. А ведь это ценное сырье — после соответствующей переработки из него получается, к примеру, акрил, из которого шьют свитера. Отходы можно использовать и для изготовления других видов химического волокна.

Стоит ли ждать полного запрета?

В настоящее время одна четвертая часть землян живет в условиях полного или частичного запрета на полиэтиленовые пакеты. Такие страны, как Ирландия, Израиль, Канада, Западная Индия, Ботсвана, Кения, Танзания, Южная Африка, Тайвань, Сингапур, установили ограничения на использование полиэтиленовых пакетов в розничной торговле.

В Руанде и Эритрее полиэтиленовые пакеты под таким строгим запретом, что аэропорты этих стран не пропускают даже туристов с пакетами — последние подлежат конфискации. А в Кении действует самый строгий в мире закон, предусматривающий штраф до 40 тысяч долларов за производство, продажу и использование полиэтиленовых пакетов.

В Латвии пока все ограничилось ростом цен на упаковку и появлением у касс в супермаркетах наряду с полиэтиленовыми бумажных пакетов и многоразовых сумок. Но эта упаковка тоже не бесплатная. И, скорее всего, с учетом наших тенденций все закончится очередным ростом налогов, который приведет к удорожанию упаковки.

Александр ФЕДОТОВ