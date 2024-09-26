После трагических аварий, произошедших этим летом на Лиепайском шоссе, где за несколько дней погибли несколько человек, вопрос о соблюдении правил встал особенно остро.

«Когда я еду по Видземскому шоссе, у меня регулярно складывается впечатление, что 90 км/ч - это минимальное ограничение скорости! В социальных сетях и от друзей я слышу, что именно медленные водители - корень зла, что главное - списаться в поток. Но в ситуации с этой "Теслой" возникает вопрос: в какой поток нужно попасть, чтобы сделать движение безопасным? - продолжает он. - Если серьезно, то я считаю, что движение было бы намного спокойнее, если бы все ездили со скоростью, которая указана на знаках, а не со скоростями, которые я наблюдаю каждый день. Максимальная скорость для фур - 80 км/ч, но почти никто ее не соблюдает, меня обгоняли на скорости 90 км/ч и фуры, и машины с прицепами!»