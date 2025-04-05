Премьер-министр Эвика Силиня решила «сократить» бюрократию на 25 процентов....

-Этого недостаточно. Проблема бюрократии в Латвии стоит очень болезненно. Когда я был еще премьер-министром, в 1998 году, я инициировал реформу по созданию эффективного и пропорционального государственного аппарата. Я взял за образец систему из Новой Зеландии и Дании, используя положительный опыт этих стран. Нам пришлось долго объяснять ситуацию Европейской комиссии, поскольку в то время мы находились в процессе вступления. Я их убедил. В отчетах ЕК о ходе работы сделан вывод: Латвия выбрала хорошую модель государственной трансформации, соответствующую ее потенциалу и размерам.

Последующие правительства не продолжили реформу, оставив создание организационных форм государственных административных учреждений на усмотрение государственной службы. Политические силы, возглавляя различные государственные ведомства, зачастую создавали собственные системы подбора государственных служащих, в которых доминировали принципы политического отбора.

В свою очередь, при отборе государственных служащих усилен принцип, согласно которому предпочтение следует отдавать кандидатам, которыми легко управлять, а также чье образование и навыки не представляют угрозы для руководства соответствующего учреждения. Вот почему сейчас в органах государственного управления есть люди, биографии которых заставляют задуматься, как такие люди могли оказаться на своих должностях.

Неясно, по каким критериям осуществлялся прием на работу и назначение на ответственные должности людей без соответствующего образования и опыта. Это возможно и даже приветствуется в частном секторе, но в государственном секторе это выглядит по меньшей мере подозрительно. Чтобы занимать определенные должности, необходимо иметь хорошее и соответствующее образование.

Вовлечение в это различных посредственностей, разговорчивых друзей — это довольно распространённое явление. И это ключевой элемент слабости нашего государственного управления с точки зрения содержания. А потом происходит следующее: чтобы справиться с обязанностями, приходится нанимать еще пять-шесть человек... У политиков нет желания и знаний ограничивать эти процессы, и таким образом бюрократия разрастается и воспроизводится.

Тогда оказывается, что сократить бюрократический аппарат невозможно.

Для этого нужна политическая воля. Не все, кто работает в сфере государственного управления, будут это делать. Но у политиков, как я уже говорил, нет ни желания, ни знаний, чтобы что-то изменить.

Потому что это то же самое.

Более того, подобные действия могут нанести ущерб рейтингу партий. В настоящее время в США происходит сокращение аппарата государственного управления, что неоднозначно воспринимается общественностью. Но надо сказать, что в случае с США, по крайней мере, проблема была замечена и есть желание что-то изменить. Это политическая воля.

ФОТО агентства ЛЕТА