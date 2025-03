«Белоснежка» возмутила всех. Как ремейк знаменитого мультфильма стал скандальным еще до премьеры

Европейская премьера «Белоснежки» состоялась на прошлой неделе в испанской Сеговии, в том самом замке, который послужил прототипом для замка из мультфильма 1937 года. Сыгравшая главную роль Рэйчел Зеглер исполнила на мероприятии песню Waiting on a Wish, которую она поет в фильме.

И это мероприятие, и премьера в Лос-Анджелесе 15 марта были гораздо скромнее обычного для фильма такого масштаба. Disney не пригласил на премьеру большинство СМИ — вероятно, чтобы журналисты не задавали неудобных вопросов на красной ковровой дорожке.

Небелая Белоснежка

Первые скандалы начались еще на этапе утверждения кастинга в 2021 году. На роль Белоснежки выбрали Рэйчел Зеглер, актрису колумбийского происхождения. Некоторые поклонники оригинального мультфильма возмутились и стали говорить, что странно утверждать девушку со смуглым оттенком кожи на роль персонажа, чья кожа должна быть белой, как снег. Как объяснила актриса в 2024 году в интервью Variety, в этой версии сказки свое имя принцесса получила не из-за цвета кожи, а из-за снежной бури, которую пережила, будучи младенцем.

До этого интервью она тоже отстаивала свое право быть «латиноамериканской принцессой» и говорила, что «Белоснежка» популярна в испаноязычных странах. В июле 2023 года она опубликовала в X свои детские фотографии в костюмах разных принцесс, в том числе Белоснежки, и попросила фанатов не тегать ее под постами, где обсуждают выбор ее на роль. «Я действительно, действительно не хочу это видеть. Поэтому оставляю вам эти фото. Я надеюсь, что каждый ребенок знает, что может быть принцессой, что бы ни случилось», — написала она.

Проблема Газы

Критикуют Зеглер не только из-за цвета кожи, но и из-за ее пропалестинской позиции: по ее словам, она придерживается ее с 2021 года. Офир Акунис, консул Израиля в Нью-Йорке, обвинил Зеглер в недостаточных знаниях о Ближнем Востоке, добавив: «Ей должно быть стыдно».

А Галь Гадот, сыгравшая мачеху Белоснежки — израильтянка, поддерживает Израиль и два года отслужила в армии. Это вызвало в интернете кампанию с призывами бойкотировать фильм с участием Гадот. Две актрисы, тем не менее, позировали фотографам бок о бок на красной дорожке на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

После президентских выборов в США Зеглер опубликовала серию инстаграм-сториз с критикой и оскорблениями Трампа и его сторонников. «Пусть тем, кто поддерживал Трампа, тем, кто за него голосовал, и самому Трампу никогда не будет покоя», — написала она, назвав итоги выборов признаком глубокой болезни Соединенных Штатов. Позже она извинилась, признав, что «ненависть и злость заставляют нас всё больше отдаляться от мира и взаимопонимания».

Феминистский посыл

В мультфильме, снятом в 1937 году, звучит песня Someday My Prince Will Come («Однажды мой принц придет») — об ожидании любви в лице прекрасного принца. В одном из интервью Зеглер сказала, что сейчас не 1937 год, и Белоснежка «не будет спасена принцем, не будет мечтать о настоящей любви. Она мечтает стать лидером, и она знает, что может быть им».

По ее словам, в старой «Белоснежке» слишком большое внимание уделялось истории любви с парнем, который ее «буквально сталкерил». В новом фильме, заявила Зеглер, сцены с принцем можно вырезать без вреда для фильма. Про сталкеринг она говорила со смехом, тем более что в оригинальном мультфильме принц не преследовал Белоснежку, а разыскивал после того, как влюбился с первого взгляда. Тем не менее, Зеглер раскритиковали за то, что она «против любви», а Бен Шапиро, консервативный публицист, заявил, что она пытается превратить сказку в историю о «девушке-боссе».

Зеглер ответила на критику в интервью Variety в октябре 2024 года, уточнив, что «любовная история в фильме очень важна». По словам актрисы, ей грустно, что ее слова были интерпретированы как критика оригинального мультфильма, поскольку она считает, что Белоснежка может хотеть как любви, так и независимости.

Фильм лишает работы людей с карликовостью?

Питер Динклейдж, актер, получивший «Эмми» за роль в «Игре престолов» и известный в том числе своим ростом 135 см, раскритиковал ремейк «Белоснежки» за то, что там есть гномы. По-английски гном — dwarf, но этим же словом могут называть человека с очень низким ростом. Он выразил недоумение тем, что Disney так гордится своей прогрессивностью и выбором латиноамериканки на роль Белоснежки, но при этом «все еще рассказывает эту чертову отсталую историю о семи карликах, которые живут вместе в пещере».

Disney в ответ на замечания Динклейджа заявил, что консультируется с сообществом людей с карликовостью, чтобы избежать усиления стереотипов, присутствующих в оригинальном анимационном фильме. В 2023 году появились кадры со съемок, где семерых гномов играли один актер с карликовостью и шесть актеров обычного роста, но разных рас и полов. Это вызвало критику как со стороны правых, так и со стороны сообщества людей с карликовостью. Актер Джейсон Акунья заявил, что такой подход лишает актеров с карликовостью работы.

Disney еще раз пересмотрел подход и в итоге сделал гномов нарисованными. Но и компьютерная графика вызвала критику. Динклейдж заявил, что Disney «очень усердно пытается быть политкорректным, но делает это в ущерб нашим карьерам и возможностям».

Чун Тан, актер и бодибилдер с карликовостью, заявил Daily Mail, что решение использовать компьютерную графику — «абсолютно абсурдное и в каком-то смысле дискриминирующее».

«На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы выбрать актёра с карликовостью на роль гнома», — сказал он.

«Пока нас рассматривают как равных и с уважением, мы обычно с удовольствием принимаем любые роли, которые нам подходят», — добавил Чун Тан.

Другой артист с карликовостью, Блейк Джонстон, заявил, что многие мечтают о таких ролях, и Disney «поддался давлению политической корректности, что теперь привело к меньшему количеству работы для ведущих актеров с карликовостью».