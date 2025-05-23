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Белоруссия предрекает скачок цен на продукты питания в ЕС

Euronews 23 мая, 2025 14:58

Мир 0 комментариев

LETA

Повышение европейских пошлин на белорусскую продукцию вызовет "очередной скачок цен на продукты питания в ЕС, уничтожение рабочих мест в аграрной отрасли и дальнейшее снижение уровня жизни", уверены власти в Минске, пишет "Евроньюз".

Решение о введении повышенных ввозных таможенных пошлин Евросоюза на белорусскую продукцию является "откровенным торговым протекционизмом, проявлением недобросовестной конкуренции и бездарной имитацией бурной деятельности со стороны европейских институтов". Об этом заявил представитель МИД Белоруссии Руслан Варанков, комментируя итоги соответствующего голосования в Европарламенте. Его слова приводит государственное информационное агентство БЕЛТА.

Накануне евродепутаты одобрили введение прогрессивных тарифов на азотные удобрения и агропродукцию из Белоруссии и России с 1 июля, чтобы снизить зависимость от российских и белорусских поставок.

"Для таких случаев народная мудрость припасла немало метких определений - от "подрубить сук, на котором сидишь" до "назло маме уши отморозить", - отметил пресс-секретарь белорусского МИДа. - Можно только в очередной раз посочувствовать простым гражданам стран-членов Евросоюза, которых лишат доступа к качественной, недорогой и конкурентоспособной продукции белорусского происхождения - в первую очередь сельхозпродукции и азотным удобрениям".

В ведомстве считают, что "все, к чему могут привести вводимые меры, - это очередной скачок цен на продукты питания в ЕС, уничтожение рабочих мест в аграрной отрасли и дальнейшее снижение уровня жизни".

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Компенсация в 2 евро за опасную поездку: водитель Bolt за замечание направил на пассажира пистолет

Важно 17:19

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Когда Карлис, воспользовавшись услугами такси Bolt, несколько раз попросил водителя сосредоточиться на управлении автомобилем, а не на содержимом смартфона, водитель направил на него пистолет. И только по счастливой случайности поездка не окончилась трагедией, сообщает телеканал TV3.

Когда Карлис, воспользовавшись услугами такси Bolt, несколько раз попросил водителя сосредоточиться на управлении автомобилем, а не на содержимом смартфона, водитель направил на него пистолет. И только по счастливой случайности поездка не окончилась трагедией, сообщает телеканал TV3.

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Под Мадоной перевернулась полицейская машина (ДОПОЛНЕНО)

ЧП и криминал 17:11

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Очевидцы сообщают, что на дороге Мадона - Вецпиебалга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, который в результате перевернулся и встал на крышу.

Очевидцы сообщают, что на дороге Мадона - Вецпиебалга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, который в результате перевернулся и встал на крышу.

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В Риге установят свыше шестидесяти новых «лежачих полицейских»

Новости Латвии 17:08

Новости Латвии 0 комментариев

С целью снижения скорости движения на дорогах в 12-ти микрорайонах Риги установят 61-го «лежачего полицейского», сообщает агентство LETA с ссылкой на Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.

С целью снижения скорости движения на дорогах в 12-ти микрорайонах Риги установят 61-го «лежачего полицейского», сообщает агентство LETA с ссылкой на Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.

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Переносите заводы в США: Трамп пригрозил обложить Apple пошлинами в 25%, если айфоны будут производить за границей

Важно 16:53

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Власти США обложат товары Apple 25-процентными пошлинами, если компания не прекратит производить iPhone за пределами страны, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Власти США обложат товары Apple 25-процентными пошлинами, если компания не прекратит производить iPhone за пределами страны, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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«Нужно понимать, в Латвии условия особые»: представитель российской оппозиции о диаспоре и борьбе с режимом Путина

Важно 16:51

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Активное противодействие прокремлёвским элементам, развитие русской диаспоры и помощь борцам с режимом Владимира Путина, которые бежали из России и нашли убежище в Европе. Такие цели заявляет Ассоциация развития гражданского общества русских и поддержки русской эмиграции (AREM) в своей «Декларацию 2025».

Активное противодействие прокремлёвским элементам, развитие русской диаспоры и помощь борцам с режимом Владимира Путина, которые бежали из России и нашли убежище в Европе. Такие цели заявляет Ассоциация развития гражданского общества русских и поддержки русской эмиграции (AREM) в своей «Декларацию 2025».

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Лавров: РФ не будет вести переговоры с Украиной в Ватикане

Мир 16:35

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел РФ Лавров назвал проведение переговоров по Украине в Ватикане нереалистичным. Глава ватиканской дипломатии опроверг сообщения о том, что дата переговоров в Ватикане уже назначена.

Министр иностранных дел РФ Лавров назвал проведение переговоров по Украине в Ватикане нереалистичным. Глава ватиканской дипломатии опроверг сообщения о том, что дата переговоров в Ватикане уже назначена.

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VMD призывает доносить на нехарактерных для Латвии и инвазивных видах животных. А енота убили

Для настроения 16:17

Для настроения 0 комментариев

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