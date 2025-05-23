Белоруссия предрекает скачок цен на продукты питания в ЕС

Решение о введении повышенных ввозных таможенных пошлин Евросоюза на белорусскую продукцию является "откровенным торговым протекционизмом, проявлением недобросовестной конкуренции и бездарной имитацией бурной деятельности со стороны европейских институтов". Об этом заявил представитель МИД Белоруссии Руслан Варанков, комментируя итоги соответствующего голосования в Европарламенте. Его слова приводит государственное информационное агентство БЕЛТА.

Накануне евродепутаты одобрили введение прогрессивных тарифов на азотные удобрения и агропродукцию из Белоруссии и России с 1 июля, чтобы снизить зависимость от российских и белорусских поставок.

"Для таких случаев народная мудрость припасла немало метких определений - от "подрубить сук, на котором сидишь" до "назло маме уши отморозить", - отметил пресс-секретарь белорусского МИДа. - Можно только в очередной раз посочувствовать простым гражданам стран-членов Евросоюза, которых лишат доступа к качественной, недорогой и конкурентоспособной продукции белорусского происхождения - в первую очередь сельхозпродукции и азотным удобрениям".

В ведомстве считают, что "все, к чему могут привести вводимые меры, - это очередной скачок цен на продукты питания в ЕС, уничтожение рабочих мест в аграрной отрасли и дальнейшее снижение уровня жизни".