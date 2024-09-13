Баусский дворец приглашает на международную выставку винограда Балтии

В Латвии уже стала традицией ежегодная выставка балтийского винограда, которая в этом году пройдет 14 сентября во дворе старой части Бауского дворца. Организатором мероприятия является Ассоциация виноградарей и виноделов Латвии.

Восьмой год подряд крупнейшие производители винограда Латвии будут демонстрировать выращенные в своих садах ягоды, второй год со своими образцами примут участие виноградари из Литвы и Эстонии.

Время работы выставки: 14 сентября 2024 года с 10:00 до 18:00. Выставка винограда организована при поддержке Министерства сельского хозяйства Литовской Республики и Бауской уездной думы.

Весной этого года хозяйства в Видземе в основном пострадали от холодных майских ночей, тогда как в Курземе и Земгале условия были более благоприятными, и теплое лето этого года дало хороший урожай.

В целом специалисты отрасли прогнозируют, что год будет удачным, и урожай по сортам будет собран раньше, чем обычно. Отмечается, что рынок тоже немного растет, потому что с каждым годом винограда на этой территории высаживают чуть больше.