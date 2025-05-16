«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании — уже в 28-й раз

«Барселона» победила «Эспаньол» со счетом 2:0 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании и досрочно обеспечила себе победу в турнире. Теперь команда недосягаема для главного соперника — мадридского «Реала» за два тура до окончания чемпионата.

На счету каталонцев — 85 очков, у «Реала» — 78.

«Барселона» в 28-й раз стала чемпионом Испании и впервые с 2023 года. Лидером по числу титулов чемпиона является «Реал» (36), каталонцы вторые по этому показателю. Больше никто не достиг отметки даже в 12 побед.