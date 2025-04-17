В то же время предложение предусматривает, что общение может осуществляться также на одном из официальных языков государств-членов Европейского союза или стран-кандидатов на вступление в Европейский союз, если лицо, работающее в кредитной организации, знает об этом, а клиент или его представитель является иностранцем.

Под коммуникацией понимается получение или передача информации в любой форме или виде, в том числе с помощью цифровых средств.

В обосновании предложения Минфин пишет, что фактическая ситуация свидетельствует о том, что при предоставлении и получении финансовых услуг, в том числе в телефонной связи и в цифровой среде, зачастую используется русский язык, что ослабляет позиции государственного языка в обществе.

Кроме того, некоторые поставщики и получатели услуг не говорят по-русски, что соответственно ставит этих лиц в невыгодное положение. Поэтому, по мнению Министерства финансов, необходимы поправки в Закон «О кредитных организациях», закрепляющие принцип, согласно которому общение, связанное с предоставлением финансовых услуг, должно осуществляться на государственном языке.

В действующей редакции Закона «О кредитных организациях» статья 60, предусматривающая указанные изменения, устанавливает, что отношения между кредитной организацией и клиентом регулируются нормативными правовыми актами, а также договорами, заключаемыми между кредитной организацией и клиентом, в том числе с использованием средств дистанционной связи.

Эдгарс Пастарс, советник Ассоциации финансовой индустрии, отметил, что кредитные организации внесут такие поправки, но это потребует времени и сравнительно больших средств.

Пастарс отметил, что кредитным учреждениям потребуется сумма, которую можно записать в виде семизначного числа.

Пастарс также призвал строго оговорить, что это не должно влиять на устное общение с клиентом, например, по телефону.

Паэглькална пояснила, что цель поправок — не запретить общение с клиентами на русском языке, а изменить ситуацию с банковскими сайтами, чтобы информация там была на государственном языке.