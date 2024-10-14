Банк Латвии выпустит новую монету: в честь легендарного архитектора Марты Стани

Монета будет посвящена творчеству латвийского архитектора-модерниста Марты Стани, самым известным проектом которой является здание театра "Дайлес".

Архитектор преподавала в Рижской школе дизайна и искусства, а также в Латвийской академии художеств. Своим подходом она вдохновила несколько поколений латвийских художников.

На монете изображены фрагменты её работ - театр "Дайлес" и экспериментальный многоквартирный жилой дом на улице Бривибас, 313; а также несколько нереализованных проектов - эскизы смотровой башни на Гайзинькалнсе, открытой концертной площадки в Резекне, Национального театра в Будапеште.