Балтийские идеи добиваются успеха по всей Европе

В прошлом году общая стоимость активов компании впервые превысила 630 тысяч евро, а собственный капитал на конец года достиг 590 630 евро. Объём долгосрочных инвестиций за год увеличился более чем в два раза — со 156 828 до 316 521 евро.

В компании отмечают, что росту способствовало увеличение объёма коммуникационных проектов для государственного сектора. В 2025 году Alpha завершила 16 контрактов, заключённых по результатам государственных закупок в сфере коммуникаций для органов власти и государственного сектора, общей стоимостью около 380 тысяч евро. Одновременно продолжается работа ещё по 19 контрактам общей стоимостью около 1,35 млн евро.

Среди наиболее значимых клиентов компания называет Фонд интеграции общества, Центральное статистическое управление, Патентное ведомство, государственное акционерное общество «Дирекция автотранспорта» и государственное акционерное общество «Дирекция безопасности дорожного движения». В рамках этих проектов были реализованы информационные, образовательные и репутационные кампании.

«Этот год подтвердил, что выбранный нами путь является правильным — сочетание стратегического мышления, креативного исполнения и достижения измеримых результатов», — комментирует член правления Alpha Baltic Media Лаурис Шпиллерс.

Помимо улучшения финансовых показателей, агентство в прошлом году получило и международное профессиональное признание. Alpha была номинирована на конкурс рекламы и коммуникаций Epica Awards 2025 в категории Public Interest – Health & Safety за реализованную в Литве социальную кампанию Never Alone!, посвящённую вопросам безопасности детей.

Кроме того, компания получила две награды конкурса European Agency Awards 2025, одержав победу в категориях Best PR Campaign и Best Integrated Campaign.

По словам Шпиллерса, коммуникационные проекты для государственного сектора требуют не только креативности, но и глубокого понимания процессов государственного управления, а также способности работать с общественно значимыми темами. Он подчеркнул, что доверие клиентов и международное признание подтверждают конкурентоспособность агентства на рынке Балтии.

В прошлом году компания инвестировала в технологическое развитие, цифровые решения и повышение квалификации сотрудников. В этом году агентство также отмечает своё 30-летие.

Материнская компания Alpha Baltic Media в Эстонии — OÜ AlphaAgency — получила сертификат «Strongest in Estonia 2025» от Creditinfo Eesti с кредитным рейтингом AA. Такой рейтинг присваивается примерно 7,6% компаний Эстонии.