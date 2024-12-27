«Бабушка, опять эти крысы бегают!» Нашествие грызунов на узких улицах «средневековой» Риги

В передачу «Без табу» обратилась рижанка, которая была неприятно удивлена незваными гостями. Она хочет поделиться своими переживаниями. По её мнению, ситуация в Старом городе стала неконтролируемой.

«Даже днём видно, как они бегают по улице в Старом городе. Утром, идя в школу, звонит внучка. Она говорит: «Бабушка, опять эти крысы бегают!» Это улицы Вагнера, Калею, Глезнотаю - этот район. Крысы — это первое, что показывает, в каком ужасном состоянии мы находимся. Я думаю, если они уже сейчас бегают по улицам...» - написала рижанка.

Жительница города также обратилась в Рижскую думу и в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD), где выслушали её жалобу, но служба развела руками. PVD не отвечает за крыс, бегающих по улицам, а только следит за безопасностью контакта людей с продуктами питания.

Светлана Альминович-Мильянович, старший эксперт PVD:

«Пищевое предприятие несет ответственность за соблюдение всех требований. Компания должна регулярно обеспечивать чистоту помещений. При необходимости — проводить другие работы, чтобы помещения были недоступны для грызунов. Если обнаружены грызуны, предприятие должно разработать процедуры, как действовать в таких случаях. Конечно, необходимо привлечь компании, которые могут провести дератизацию.»

Главным ответственным остаётся собственник здания или управляющий. Это его священная обязанность — следить за тем, чтобы грызуны не могли добраться до пищевых отходов. Пока есть доступ к еде, крысы будут жить на "как сыр в масле".

Жители также несут ответственность за то, чтобы крысы не могли легко добраться до остатков пищи. Существуют несколько основных вещей, которые можно сделать, чтобы ограничить передвижение грызунов.

Илона Дришлюка, руководитель отдела контроля общественного здоровья Государственной инспекции здоровья:

«Контейнеры всегда должны быть закрыты. Двери в доме всегда должны быть закрыты. Также окна в подвалах всегда должны быть плотно закрыты. Жителям следует поручить управляющему привести в порядок подвальные помещения, чтобы грызуны не могли попасть в общие коммуникации.»

Представитель Государственной инспекции здоровья Илона говорит, что часто бывает так, что жители обнаруживают присутствие этих незваных гостей, но информация не доходит до управляющего домом. Бывает, что житель звонит дворнику, но по каким-то причинам управляющий домом не получает информацию. Поэтому часто, когда обнаружены крысы, их уничтожение не происходит оперативно.

В Рижской думе также подтверждают важность обеспечения недоступности пищи для крыс. Крысы по своей натуре сами по себе не выходят наружу. Они вылезают только тогда, когда им не хватает пищи или их кто-то тревожит. Крысы — неизбежное явление по всему миру, как в развитых, так и в бедных странах.

Мартиньш Вилемсонс, представитель Рижской думы:

«Любая дополнительная пища, которую получают крысы, означает, что они сразу начнут размножаться. Истребить их очень сложно, так как они очень умные и хорошо приспосабливаются к условиям. Например, своих детёнышей они с самого раннего возраста учат, какую пищу есть, а какую лучше не есть. Поэтому нужно искать новые методы дератизации и отлова. Это как борьба с ветряными мельницами. Число крыс можно уменьшить, но полностью избавиться от них — будет трудно.»

Если жители обнаружат присутствие крыс, им нужно связаться с управляющим территории или здания, который организует необходимые мероприятия для борьбы с вредителями, отмечают представители самоуправления.