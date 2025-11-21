Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Axios опубликовали полный текст предложенного США плана по окончанию войны: главное

21 ноября, 2025 10:23

Мир

Axios опубликовали полный текст предложенного США плана по окончанию войны. Главное из него - об этом пишет русская служба Би-би-си.

В плане США о завершении войны, состоящем из 28 пунктов, один из важнейший для Украины вопросов — о территориях — указан в пункте 21 (для сравнения — меры о том, как «повторно интегрировать Россию в мировую экономику», перечислены в 13).

В плане говорится, что Крым, Луганск и Донецк «будут признаны де-факто российскими». Херсон и Запорожье будут заморожены вдоль линии соприкосновения. Украина выведет войска из той части Донецкой области, которую они сейчас контролируют. Эта зона будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая России, говорится в плане.

В плане впервые упоминаются гарантии безопасности для Украины. При этом они никак не конкретизированы — лишь говорится, что если Москва снова вторгнется в Украину...

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?
Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?

Пушкин жил, Пушкин жив: автор рижской скульптуры установил памятник в Париже
Пушкин жил, Пушкин жив: автор рижской скульптуры установил памятник в Париже

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области
План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

13:47

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

В Риге открывается главный рождественский базарчик

13:23

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

13:13

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

13:05

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

12:59

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

12:51

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

12:48

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

