Axios опубликовали полный текст предложенного США плана по окончанию войны: главное

В плане США о завершении войны, состоящем из 28 пунктов, один из важнейший для Украины вопросов — о территориях — указан в пункте 21 (для сравнения — меры о том, как «повторно интегрировать Россию в мировую экономику», перечислены в 13).

В плане говорится, что Крым, Луганск и Донецк «будут признаны де-факто российскими». Херсон и Запорожье будут заморожены вдоль линии соприкосновения. Украина выведет войска из той части Донецкой области, которую они сейчас контролируют. Эта зона будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая России, говорится в плане.

В плане впервые упоминаются гарантии безопасности для Украины. При этом они никак не конкретизированы — лишь говорится, что если Москва снова вторгнется в Украину...