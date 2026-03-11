Автобус вспыхнул как факел в центре города — шестеро погибших

Редакция PRESS 11 марта, 2026 09:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Вечером во вторник тихий швейцарский городок Керцерс неожиданно превратился в сцену настоящей катастрофы. Прямо на главной улице загорелся автобус. Через несколько минут он уже был полностью охвачен огнём.

 

Пламя вырывалось из окон на несколько метров вверх, а в небо поднимались густые клубы чёрного дыма. Пассажиры пытались выбраться наружу – многие были ранены и в панике покидали горящий транспорт.

По данным полиции кантона Фрибург, в результате пожара погибли как минимум шесть человек, ещё пятеро получили травмы, причём трое находятся в тяжёлом состоянии.

Пожар произошёл около 18:25 на автобусе, который ехал по маршруту в небольшом городе примерно в 20 километрах от Берна.

Полиция рассматривает версию, что пожар мог быть умышленным. Следователи проверяют информацию о том, что один из людей мог облить себя горючей жидкостью. Пока неясно, связано ли происшествие с терроризмом.

На место сразу прибыли пожарные, несколько машин скорой помощи и спасательный вертолёт. Часть пострадавших доставили в больницу, другим помощь оказали на месте.

Сгоревший автобус закрыли от посторонних белыми тентами, а район вокруг перекрыла полиция.

Особенно шокирует жителей страны то, что это уже второй крупный пожар с большим числом жертв в Швейцарии за последние три месяца.

В новогоднюю ночь пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана унес 41 жизнь, ещё 115 человек получили ранения.

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что потрясён произошедшим и выразил соболезнования семьям погибших.

Сгоревший автобус относился к системе PostBus – знаменитым жёлтым автобусам, которые соединяют небольшие города и деревни по всей стране. Каждый день ими пользуются около полумиллиона пассажиров.
 
 
 

Комментарии (0)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

