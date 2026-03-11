Автобус вспыхнул как факел в центре города — шестеро погибших

Fribourg cantonal police suspect arson after a man allegedly poured gasoline on himself and ignited it aboard a PostBus in Kerzers, Switzerland.



Killing 6 and injuring 5 (3 critically). Criminal probe ongoing. pic.twitter.com/qUdPuMBVKV — GeoTechWar (@geotechwar) March 11, 2026

Пламя вырывалось из окон на несколько метров вверх, а в небо поднимались густые клубы чёрного дыма. Пассажиры пытались выбраться наружу – многие были ранены и в панике покидали горящий транспорт.

По данным полиции кантона Фрибург, в результате пожара погибли как минимум шесть человек, ещё пятеро получили травмы, причём трое находятся в тяжёлом состоянии.

Пожар произошёл около 18:25 на автобусе, который ехал по маршруту в небольшом городе примерно в 20 километрах от Берна.

Полиция рассматривает версию, что пожар мог быть умышленным. Следователи проверяют информацию о том, что один из людей мог облить себя горючей жидкостью. Пока неясно, связано ли происшествие с терроризмом.

На место сразу прибыли пожарные, несколько машин скорой помощи и спасательный вертолёт. Часть пострадавших доставили в больницу, другим помощь оказали на месте.

Сгоревший автобус закрыли от посторонних белыми тентами, а район вокруг перекрыла полиция.

Особенно шокирует жителей страны то, что это уже второй крупный пожар с большим числом жертв в Швейцарии за последние три месяца.

В новогоднюю ночь пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана унес 41 жизнь, ещё 115 человек получили ранения.

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что потрясён произошедшим и выразил соболезнования семьям погибших.

Сгоревший автобус относился к системе PostBus – знаменитым жёлтым автобусам, которые соединяют небольшие города и деревни по всей стране. Каждый день ими пользуются около полумиллиона пассажиров.





