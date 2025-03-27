Авену разрешили перечислить на латвийский счет огромные деньги: СМИ

Если бы эта сумма фактически попала на какой-либо банковский счет в Латвии, она в четыре раза превысила бы ту, которая сейчас заморожена на латвийских счетах всех подсанкционных лиц в целом.

Конечно, и эти средства в случае перевода сразу были бы заморожены, поскольку их получатель включен в санкционный список Евросоюза, который страны-участницы ввели после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Необычен этот случай по двум причинам.

Во-первых, на замороженных банковских счетах в Латвии за последний год объем денег не только не пополняется, а наполовину сократился. Во-вторых, на замороженный латвийский счет деньги были бы перечислены из государства в Средней Азии, бывшей советской республики, которая санкции не ввела, а значит, там их можно свободно тратить.

Удалось выяснить, что разрешение на перечисление денег дано двойному гражданину Латвии и России Петру Авену. Сам Авен на интервью не согласился, но через члена правления организации "Aven Foundation" и благотворительного фонда "Поколение" Игоря Баса передал лаконичное сообщение о том, что перечисление не было сделано, не предоставив более подробных комментариев.

Даже несмотря на санкции ЕС, Петр Авен смог в конце прошлого года войти в число богатейших людей мира. "Bloomberg Billionaires Index" присудил ему 395-е место и оценил его состояние в 7,38 миллиарда долларов.

В начале этого года прозвучали сообщения о том, что Авен прекратил участие в капитале одного из крупнейших финансовых институтов России - коммерческого банка "Альфа-Банк". Свои доли он продал бизнес-партнеру Андрею Косогову, сообщает "Financial Times".

Именно из-за участия в этом банке Авен был внесен в санкционные списки ЕС.

На вопрос, может ли хранение полученных от продажи российского банка денег на латвийском счете служить аргументом для снятия санкций с русского миллиардера, Служба финансовой разведки, контролирующая в Латвии соблюдение санкций, четкого ответа дать не может.

Решение о включении лиц в санкционный список принимается на уровне ЕС. Один из критериев гласит, что в списки могут быть включены "влиятельные предприниматели, действующие в России". Однако продажа в России собственных активов субъекта санкций сама по себе не является основанием для отмены установленных санкций, отмечает служба.

(Ir)