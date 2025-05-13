Авария в Иманте: автобус столкнулся с легковушкой. Движение затрудненно, трамваи на время встали (ВИДЕО)

В социальных сетях опубликовано видео с места происшествия. На нем видно, что 37-ой автобус встал на средней полосе на проспекте Курземес с аварийным сигналом. В нескольких метрах от него на той же полосе стоит легковой автомобиль с разбитым вдребезги задним стеклом. Заметно, что движение у места ДТП затруднено - другие автомобили вынуждены объезжать его по единственной свободной полосе.

Очевидцы также предупреждают, что движение трамваев из-за аварии тоже временно приостановилось. Это подтверждает сообщение Rīgas Satiksme в социальных сетях: движение 1 трамвая в направлении Иманты остановилось. Однако вскоре появилось сообщение, что движение трамваев возобновлено, хотя жителям и придется считаться с тем, что еще некоторое время общественный транспорт будет отставать от расписания.