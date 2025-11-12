Ашераденс: «Меморандум о снижении цен на продукты не сработал»

По словам Ашерденса, рост цен на продукты — проблема не только Латвии, но и всей Европейской экономической зоны. «Продовольственная инфляция — это очень неприятная проблема, которая сильнее всего бьёт по людям с низкими доходами», — подчеркнул министр.

Меморандум, подписанный 27 мая министром экономики Виктором Валайнисом, а также представителями крупнейших торговых и отраслевых организаций, предусматривал создание корзины низких цен, инструмента сравнения цен и увеличение доли местных продуктов. В июне торговые сети Rimi, Maxima и Lidl начали внедрять эти меры, однако, по данным Центрального статистического управления, эффекта почти не видно.

«Идея хорошая, но, очевидно, не сработала — покупатели по-прежнему сталкиваются с ростом цен», — признаёт Ашерденс.

Согласно статистике, в октябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 0,5% за месяц и на 5,6% за год. В то же время крупнейшие торговые сети с оборотом свыше 400 млн евро теперь обязаны с декабря передавать государству данные о ценах на базовые продукты. Власти надеются, что это позволит контролировать ситуацию и повысить прозрачность рынка.