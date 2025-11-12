Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ашераденс: «Меморандум о снижении цен на продукты не сработал»

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 09:14

Важно 0 комментариев

Подписанный весной меморандум о снижении цен на продукты питания не дал ожидаемых результатов. Министр финансов Арвил Ашерденс заявил в эфире передачи «Rīta panorāma», что соглашение фактически не работает. На вопрос, действует ли меморандум, он ответил: «Похоже, не совсем».

По словам Ашерденса, рост цен на продукты — проблема не только Латвии, но и всей Европейской экономической зоны. «Продовольственная инфляция — это очень неприятная проблема, которая сильнее всего бьёт по людям с низкими доходами», — подчеркнул министр.

Меморандум, подписанный 27 мая министром экономики Виктором Валайнисом, а также представителями крупнейших торговых и отраслевых организаций, предусматривал создание корзины низких цен, инструмента сравнения цен и увеличение доли местных продуктов. В июне торговые сети Rimi, Maxima и Lidl начали внедрять эти меры, однако, по данным Центрального статистического управления, эффекта почти не видно.

«Идея хорошая, но, очевидно, не сработала — покупатели по-прежнему сталкиваются с ростом цен», — признаёт Ашерденс.
Согласно статистике, в октябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 0,5% за месяц и на 5,6% за год. В то же время крупнейшие торговые сети с оборотом свыше 400 млн евро теперь обязаны с декабря передавать государству данные о ценах на базовые продукты. Власти надеются, что это позволит контролировать ситуацию и повысить прозрачность рынка.

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Читать
Загрузка

«Без светофоров и задержек» — в Салацгриве открыт новый мост

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Читать

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Важно 10:19

Важно 0 комментариев

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Читать

В Сингапуре мошенников будут пороть розгами

Всюду жизнь 10:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Читать

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Важно 10:11

Важно 0 комментариев

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Читать

В Риге пропала 16-летняя Русалина Матулевич

Важно 10:02

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Читать

Аудиторы бьют тревогу: укрепление границы буксует

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

Читать