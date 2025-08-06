Артисты Ковент Гардена приравняли Израиль к России и блокировали сотрудничество с оперой в Тель-Авиве

Отказ был вызван открытым письмом, подписанным 182 артистами, музыкантами, техниками и административными сотрудниками Королевской оперы. В письме авторы выразили глубокую тревогу по поводу действий и решений организации в свете продолжающегося конфликта в Газе, назвав их «геноцидом». Особую критику вызвало соглашение о лицензировании постановки «Тоски» для Израильской оперы, которое авторы письма охарактеризовали как «символическую и материальную поддержку государства, совершившего преступления против человечности».

Письмо также подвергло осуждению практику предоставления бесплатных билетов солдатам ЦАХАЛа, назвав её «легитимацией сил, ответственных за убийства мирных граждан в Газе». Подписанты призвали к прекращению проведения мероприятий в Израиле и в учреждениях, которые, по их мнению, «экономически поддерживают государство, вовлечённое в массовые убийства мирных жителей».

Письмо также выразило поддержку певцу Даниэлю Перри, который поднял палестинский флаг на поклоне 19 июля. Авторов письма возмутил «агрессивный ответ» директора оперы Оливера Мирса, который попытался забрать флаг со сцены. По словам Перри, Мирс заявил: «Ты больше никогда не будешь работать в этом театре».

Кроме того, авторы письма обвинили Королевскую оперу в двойных стандартах, напомнив о действиях организации в 2022 году после вторжения России в Украину. «Тогда мы организовывали концерты, исполняли украинский гимн, поднимали флаг Украины. Почему сейчас всё по-другому?» — отмечается в письме.

Вместе с тем, около 40 подписантов указали свои имена, в то время как остальные остались анонимными из-за опасений мести со стороны руководства.

Глава Королевской оперы Алекс Бирд подтвердил изданию The Guardian, что организация не будет отправлять постановку «Тоски» в Израиль. Он выразил своё потрясение гуманитарным кризисом в Газе и отметил, что понимает эмоциональное воздействие ситуации на аудиторию и коллектив. «Мы всегда стремимся действовать с уважением и сочувствием», — добавил Бирд.

Он также пояснил, что поддержка Украины в 2022 году «отражала международный консенсус», в то время как нынешняя ситуация «намного сложнее».

Израильская опера выразила сожаление по поводу решения Королевской оперы, но заявила, что спектакль всё равно состоится.