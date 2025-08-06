Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Артисты Ковент Гардена приравняли Израиль к России и блокировали сотрудничество с оперой в Тель-Авиве

6 августа, 2025

Королевская опера и балет Великобритании (Ковент Гарден) отменила своё участие в постановке оперы «Тоска» на сцене Израильской оперы, которая должна была состояться в 2026 году. Причиной решения стала «внутренняя обеспокоенность» по поводу военной ситуации в Газе, пишет The Guardian.

Отказ был вызван открытым письмом, подписанным 182 артистами, музыкантами, техниками и административными сотрудниками Королевской оперы. В письме авторы выразили глубокую тревогу по поводу действий и решений организации в свете продолжающегося конфликта в Газе, назвав их «геноцидом». Особую критику вызвало соглашение о лицензировании постановки «Тоски» для Израильской оперы, которое авторы письма охарактеризовали как «символическую и материальную поддержку государства, совершившего преступления против человечности».

Письмо также подвергло осуждению практику предоставления бесплатных билетов солдатам ЦАХАЛа, назвав её «легитимацией сил, ответственных за убийства мирных граждан в Газе». Подписанты призвали к прекращению проведения мероприятий в Израиле и в учреждениях, которые, по их мнению, «экономически поддерживают государство, вовлечённое в массовые убийства мирных жителей».

Письмо также выразило поддержку певцу Даниэлю Перри, который поднял палестинский флаг на поклоне 19 июля. Авторов письма возмутил «агрессивный ответ» директора оперы Оливера Мирса, который попытался забрать флаг со сцены. По словам Перри, Мирс заявил: «Ты больше никогда не будешь работать в этом театре».

Кроме того, авторы письма обвинили Королевскую оперу в двойных стандартах, напомнив о действиях организации в 2022 году после вторжения России в Украину. «Тогда мы организовывали концерты, исполняли украинский гимн, поднимали флаг Украины. Почему сейчас всё по-другому?» — отмечается в письме.

Вместе с тем, около 40 подписантов указали свои имена, в то время как остальные остались анонимными из-за опасений мести со стороны руководства.

Глава Королевской оперы Алекс Бирд подтвердил изданию The Guardian, что организация не будет отправлять постановку «Тоски» в Израиль. Он выразил своё потрясение гуманитарным кризисом в Газе и отметил, что понимает эмоциональное воздействие ситуации на аудиторию и коллектив. «Мы всегда стремимся действовать с уважением и сочувствием», — добавил Бирд.

Он также пояснил, что поддержка Украины в 2022 году «отражала международный консенсус», в то время как нынешняя ситуация «намного сложнее».

Израильская опера выразила сожаление по поводу решения Королевской оперы, но заявила, что спектакль всё равно состоится. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

