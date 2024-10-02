«Арендное жилье для латвийских специалистов»: 13 самоуправлений подписали договор о намерениях

В Риге в сотрудничестве с частными партнерами планируется построить 1000 квартир, в Лиепае - 250, в Валмиере - 150, в Екабпилсе - 130-150, в Елгаве - 130, в Даугавпилсе - 120, в Сигулде - 110, в Цесисе - 100, в Резекне - 60, в Кулдиге и Олайне - по 50, в Алуксне и Кекаве - по 48 квартир.

Планируется, что в течение года самоуправления проведут изучение возможностей строительства, а через год думы могут принять решение о начале строительства. Жилье планируется построить к 2029-2030 гг.

Как заявил на подписании протокола министр финансов Арвилс Ашераденс, ситуация с бюджетом в ближайшие четыре года будет непростой, поэтому очень важно развивать проекты государственно-частного партнерства (ГЧП). В Литве, например, уже успешно реализовано 50 таких проектов, а в Латвии - только два.

Ашераденс отметил, что 40% жителей Латвии не могут позволить себе купить или арендовать новое жилье, поэтому подписано соглашение о намерениях с 13 самоуправлениями, которые уже зарезервировали землю под строительство жилья в рамках программы ГЧП.

Министр финансов сообщил, что для реализации проектов будет использовано софинансирование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), а в ходе аукциона будут выбраны частные партнеры, которые построят жилье и будет управлять им в течение следующих 25 лет. Затем жилье будет передано самоуправлениям.

Вице-президент ЕИБ Томас Эстрос на церемонии отметил, что в Европе наблюдается нехватка инвестиций в доступное и социальное жилье, а также огромная потребность в обновлении жилого фонда. ЕИБ твердо намерен участвовать в решении проблем недостаточного инвестирования, и это является одним из его восьми стратегических приоритетов.