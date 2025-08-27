Анна Курникова в чертвёртый раз станет матерью: и всё дети от одного мужчины

Папарацци заметили 44-летнюю Курникову с заметным животом. Пара вместе уже больше 20 лет — они познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. Свадьбу долгое время не регистрировали официально, а о тайном бракосочетании стало известно только в 2023-м — информацию случайно раскрыл брат Энрике, Хулио Иглесиас-младший.

Сейчас у Анны и Энрике трое детей: близнецы Николас и Люси, появившиеся на свет в декабре 2017-го, и младшая дочь Маша, родившаяся в январе 2020 года.

Напомним, Курникова завершила карьеру в теннисе еще в 2003 году, но в своё время была первой ракеткой мира в парном разряде и выиграла 16 титулов, в том числе дважды — Australian Open вместе с Мартиной Хингис.

Иглесиасу сегодня 50 лет, и, похоже, он готов снова к роли многодетного отца.