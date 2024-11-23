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Андрей Козлов: если в Латвии не снизятся цены на продукты, нам грозит голод или революция

Редакция PRESS 23 ноября, 2024 19:32

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Андрей Козлов, представитель партии "Стабильности!", считает, что рост цен на продукты в Латвии достиг критического уровня и требует немедленных мер. По его словам, официальная инфляция в 2-2,7% не отражает реальности: цены на продукты продолжают расти, делая жизнь малообеспеченных невыносимой.

"Сегодня невозможно прожить на минимальную зарплату, особенно семьям с детьми. Продукты в Латвии дороже на 15-20%, чем в Литве или Польше, а лекарства — на 20% дороже, чем в Литве и Эстонии. Реальная инфляция для бедных достигает 15%, а на продукты — до 30%," — отмечает Козлов.

Политик критикует медлительность правительства и предлагает конкретные меры:

1. Снизить НДС на продукты до 12% или 5%.

2. Обложить торговые сети повышенным налогом на прибыль при завышении цен.

3. Усилить контроль Совета по конкуренции для предотвращения сговоров.

"Все это нужно делать сейчас! Когда властям выгодно, законы принимаются за дни. Но здесь людей оставляют наедине с проблемой," — утверждает Козлов.

Он предупреждает: если меры не будут приняты, страну ждут голод и протесты. "Латвия рискует дойти до революции, потому что "холодильник" всегда победит "телевизор"," — подытожил Козлов.

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Важно 19:05

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А так можно было? В Резекне провели опрос о переименовании улиц — большинство жителей против этого

Важно 18:08

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Важно 17:49

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