Американские истребители вылетели на перехват самолета, пролетевшего над резиденцией Трампа

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что пилот влетел в зону временного ограничения полетов в 12:50 по местному времени (19:50 мск).

Истребители NORAD использовали сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота самолета. В ведомстве отметили, что сигнальные ракеты быстро и полностью сгорают, поэтому не опасны для пилотов и людей на земле.

В Бедминстере находится Национальный гольф-клуб Трампа (Trump National Golf Club), который президент США использует в качестве одной из своих резиденций.