По его словам, авиакомпания хочет увеличить свой флот "A220-300" почти до 100 самолетов к 2030 году, в то время как в настоящее время в парке "airBaltic" 48 самолетов "Airbus A220-300".

В конце 2026 года у компании будет 66 самолетов, в конце 2027 года - 77, в конце 2028 года - 84, а в конце 2029 года - 100.

"Мы можем одновременно предложить новые самолеты клиентам "airBaltic" и расширить сеть "airBaltic" в Балтии и за ее пределами, поскольку в течение следующих трех лет мы предоставим до 21 самолета немецкой национальной авиакомпании "Lufthansa", а через три года у "airBaltic" будет уже около 80 самолетов", - сказал Гаусс.

Он также сообщил, что в начале следующего года пассажиры "airBaltic" смогут начать пользоваться системой интернет-связи "Starlink" от "SpaceX" на борту самолета.