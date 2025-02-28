Александр Буйнов на «Лексусе» сбил женщину на переходе: СМИ

В момент аварии 74-летний исполнитель был трезв. Однако родные пострадавшей намерены обязать певца сдать в кровь, чтобы определить в его организме наличие или отсутствие лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Вполне возможно, что Александр Буйнов принимает такие препараты из-за давних проблем со здоровьем.

Певец уже дал комментарий по поводу инцидента, подчеркнув, что признает свою вину и не собирается скрываться от следствия. Ходили слухи, якобы Буйнов хотел решить все вопросы с родными пострадавшей до приезда сотрудников ДПС, однако данная информация не получила подтверждения.

Сын Аллы Николаевны пожаловался, что звездный водитель неприятно удивил своим поведением. После того, как артист сбил женщину, он даже не поинтересовался ее состоянием и не предложил помощь…

«Водителем был Буйнов Александр Николаевич — это мы узнали из протокола сотрудника ДПС. После наезда надо было хотя бы в первую очередь подойти и спросить — что, как, зачем. А, то выйдя из машины, встал в стороне и стоял. Без извинений, без всего», — поделился мужчина с представителями прессы.

В данное время пострадавшая находится в больнице в состоянии шока. У нее диагностировал разрыв связок левой ноги, а еще есть подозрение на перелом ребер. Со слов родных, женщине плохо, она не в силах разговаривать.

Что касается наказания Александру Буйнову, то ему могут выписать штраф, а также лишить водительских прав на два года. Возбуждение уголовного дела в этом случае исключено, ведь Алла Николаевна получила вред здоровью средней тяжести.

В данное время многие пользователи Сети оставляет в его блоге негативные комментарии по поводу ДТП.

«А я не понял, где видео с извинениями? Где обещания загладить свою вину? Где обещания оказать пострадавшей всю необходимую помощь и выплатить достойную сумму за моральный и физический ущерб? Корпоратив важнее? Ты достойный человек?»; «Кто не знает — он сбил воспитательницу на пешеходном переходе и уехал на корпоратив выступать»; «Александр, надеемся, что все вопросы удастся уладить!»; «Мы в шоке от произошедшего, ждем опровержений», — пишут подписчики.