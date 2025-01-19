airBaltic снова торгует дешевыми билетами — одурачивание народа или финансовая пирамида?

Должно быть обоснование, почему авиакомпания массово рекламирует дешевые билеты. Значит, либо двигатели внезапно оказались вполне исправными, либо призывы покупать билеты - это способ быстро раздобыть оборотные средства. Предыдущий опыт показал: народ не будет сильно роптать, если билеты отзовут. Проронит слезинку, смирится с потерей отпуска и брони в гостинице. В Латвии живет очень скромный и терпеливый народ.

Председатель правления airBaltic Мартин Гаусс в начале года заявил: "Нам по-прежнему надо продать в этом году семь миллионов билетов. Это не меняется, даже если мы отменяем рейсы. Из-за негатива мы теперь потеряем одну неделю для начала большой кампании продаж".

Это кошмар, если негатив может настолько мешать национальной авиакомпании, что она вынуждена отложить кампанию продаж, но теперь, когда негатива стало меньше, можно смело заявлять: грандиозная мегараспродажа 2025 года началась!

На сайте авиакомпании написано: "Все рейсы airBaltic на данный момент доступны по самым низким ценам. Запланируй увлекательные путешествия в 2025 году уже сейчас и испытай незабываемые моменты. До 23 января добавь к билетам возможность отмены рейса всего за 9,99 € в каждом направлении. Если планы изменятся и ты примешь решение не лететь, получишь полный возврат денег в виде подарочной карты".

Там же видно, сколько дней, часов, минут и секунд осталось до конца кампании. Пассажирам надо поспешить с покупкой, так как важна буквально каждая секунда. Такая кампания может затянуть даже таких пассажиров, которые вообще не собирались никуда лететь - ведь дешево же.

В Стокгольм можно будет слетать за 25 евро, в Копенгаген - за 29 евро, в Лондон - тоже, перечислено еще много маршрутов, где цены ненамного выше, чем у лоукостеров. В самом деле, можно слетать в другой город по такой же цене, как потом доехать из аэропорта в центр города на шаттле-экспрессе.

Это здорово, но не получится ли так же, как у тех желающих, кто заказал билеты заранее, а теперь узнал, что их рейс отменен?

Ведь та же самая airBaltic недавно объявляла, что летом прекратит полеты по 19 маршрутам и отменяет более 4670 рейсов. Полеты, дескать, отменяются с затянувшимся техобслуживанием двигателей, которые проводит изготовитель Pratt & Whitney. Повод для отмены полетов можно найти всегда - ветер, дождь, солнце, стаи птиц и мух.

Но будем надеяться на лучшее и на то, что путешествия будут увлекательными, а пережитые моменты - незабываемыми.

Пока латыши покупают билеты, кто-то купит всю авиакомпанию?

Гаусс выразил надежду на то, что этот шум в латвийском публичном пространстве не отпугнет потенциальных инвесторов в airBaltic. "Возможно, это позитив, что этот шум - только в Латвии, но в такого рода известиях точно нет ничего хорошего для кого-то, кто хочет куда-то инвестировать", - сказал он.

Глядя на саморекламу airBaltic и информацию, которую ее руководство дает СМИ, мы видим, что это процветающая, растущая, уверенная, заботливая авиакомпания, миссия которой состоит в обеспечении соединения между странами Балтии и миром, а также внесении значительного вклада в экономику. В ее истории нет ни пятнышка, ее настоящее стабильно, а будущее после привлечения инвестора и котировки акций на бирже будет грандиозным. "Прошедший год поистине был достоин внимания! Вместе с нами летали более 8 миллионов пассажиров, по предварительным данным, мы превзошли результаты до пандемии и поставили новые рекорды деятельности!" - повествует airBaltic у себя в соцсети "Х".

По информации, предоставленной агентству LETA, показатели достижений выглядят поскромнее: авиакомпания признает, что 8,3 миллиона пассажиров получается, если сложить число пассажиров на регулярных и чартерных рейсах airBaltic с числом пассажиров на рейсах по договорам аренды самолетов с экипажами (ACMI). То есть летали другие авиакомпании (Lufthansa) на самолетах, взятых в аренду, а airBaltic все это приписывает себе.

Мистика цифр - концы с началом не сходятся

Сама airBaltic за прошлый год перевезла 5,2 миллиона пассажиров - на 13% больше, чем годом ранее. Число рейсов в прошлом году выросло на 7% - до 47 тысяч. Если разделить на число пассажиров, выйдет 110,63. В каждом самолете airBAltic - Airbus A220-300 - имеется 148 посадочных мест. Значит, заполнение мест - на 74,75%. Если брать 8,3 миллиона пассажиров, в том числе других авиакомпаний на арендованных у airBaltic самолетах, общее число рейсов будет 73 тысячи, то получается в среднем 76,81 пассажира за один рейс. Но airBaltic сообщает о заполняемости мест в 2024 году, равной 81,2%. Это малость смущает, так как ни 74,75%, ни 76,81% - это не 81,2%. Ну, может быть, параллельно были переполненные рейсы "теневого флота", где пассажиры летели стоя, как в маршрутке, - тогда общее среднее заполнение мест сразу может увеличиться на несколько процентных пунктов.

Самолеты редко садятся на землю

Воздушный флот airBaltic состоит из самолетов одной модели - Airbus A220-300, сейчас их 49. К 2030 году планируется увеличить флот до 100 самолетов. Об этом написано на сайте авиакомпании.

Итак, чтобы 49 самолетов совершили 47 тысяч рейсов, должно получиться 959 рейсов на каждый. Если разделить на 365 дней в году, получается 2,63 в день. Однако в программе Nekā personīga говорилось о том, что четверть флота airBaltic остается на земле месяцами. Значит, каждый самолет airBaltic, способный летать, должен совершать 3-4-5 рейсов в день. Все может быть - может, они в самом деле непрерывно в воздухе, пока другие ждут на земле, пока им привезут исправленные двигатели.

Мы со стороны не можем знать, как выдающиеся специалисты airBaltic умудряются справляться со всем обширным хозяйством и завершить год с мощными результатами, да еще и ростом выше допандемийного уровня. Главное, что народу можно преподнести цифры: 8,3 миллиона пассажиров, десятки тысяч рейсов. "В декабре 2024 года перевезено 423 тысячи пассажиров - увеличение на 25%, совершено 3820 рейсов, это на 6% больше, чем в декабре 2023 года", - бодро гласит цифровая эквилибристика.

В латвийском публичном пространстве слишком мало позитива

Непонятно, о каком негативе и шуме говорит Гаусс, если все в таком распрекрасном порядке? Пока неизвестно, какой была прибыль в 2024 году, но в середине прошлого года убытки airBaltic были 90 миллионов евро. Если прибавим еще более 50 миллионов евро, которые нужно выплатить кредиторам по облигациям в 14,5%, прибыль, возможно, достигнет двузначного числа. Правда, она будет отрицательной... Это и есть этот самый негатив?

В сентябре правительство решило на 571 миллион евро сократить основной капитал airBaltic, а это означает, что примерно такую сумму латвийским налогоплательщикам, скорее всего, никогда не вернут. Этого еще мало - председатель совета airBaltic Клавс Васкс предполагает, что без дополнительного вложения от государства авиакомпания вряд ли сможет обойтись. Жаль, что латвийская общественность - такие зануды, что отличная возможность еще раз помочь своей национальной авиакомпании уже непопулярна.

Историческое собрание акционеров

21 января будет собрание акционеров airBaltic. Там возможны всякие сценарии: возможно, Гауссу скажут, чтобы он ехал домой; возможно, нечто подобное скажут Васксу; возможно, не будет принято никаких решений и акционеры разойдутся по домам спать. И видеть сны.

"Акционеры" в действительности - это латвийское государство, собственник 97,97% акций, которое давно могло все решить, но оно валяет дурака и нерешительно тянет резину.

Тем временем идут тайные переговоры с тайным инвестором, чье название народу знать не положено. Говорят, что это Lufthansa или литовская компания Smartlynx Airlines.

Однако пока еще ничего не решено, так как Lufthansa, видимо, не в курсе по поводу "шума" в латвийском публичном пространстве. Теперь все публичное пространство должно общаться шепотом - чтобы немцы не испугались и не убежали.