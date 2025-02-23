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airBaltic даже не думает отказываться от русского языка: ответ на вопрос депутата

Редакция PRESS 23 февраля, 2025 18:01

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LETA

Портал pietiek.com публикует ответ авиакомпании airBaltic на письмо депутата Сейма от Нацобъединения Артура Бутанса, который задал вопросы по поводу использования русского языка в компании.

Автор, руководитель airBaltic по общественным и политическим отношениям Аугустс Зилбертс, признает актуальность языковой темы в нынешней геополитической ситуации, однако, по его словам, политика авиакомпании состоит в том, чтобы удобный доступ к информации был обеспечен всем ее пассажирам. Вот какое обоснование своей позиции приводит airBaltic.

"С тех пор как Россия начала полномасштабную войну в Украине в 2022 году, airBaltic прекратила все полеты в Россию и обратно. Однако в сеть авиакомпании входят страны, где значительная часть пассажиров использует для общения в первую очередь русский, а не распространенный на международном уровне английский или французский языки. Это, в частности, Армения, Азербайджан и Грузия. Следует пояснить, исходя из этого, что русский язык выбрали для общения и получения информации около 200 тысяч клиентов airBaltic по всему миру. airBaltic, будучи международной компанией, работает на разных рынках, и наша цель состоит в том, чтобы обеспечить удобный доступ к информации для всех наших пассажиров.

airBaltic на протяжении 30 лет гордится статусом латвийской национальной авиакомпании и возможностью делать известным имя Латвии в мире. Об этом свидетельствуют и база предприятия в Рижском аэропорту, и активное участие наших сотрудников в международных отраслевых конференциях, и самолеты, окрашенные в цвета латвийского флага, и поддержка латвийских спортсменов и других талантов.

Национальная авиакомпания категорически осуждает войну, которую ведет Россия в Украине, и выступает за мир во всем мире, что выражается и в практических действиях: в марте 2024 года исполнительный директор и президент airBaltic Мартин Гаусс с делегацией представителей авиакомпании посетил Киев, где встретился с вице-премьером Украины и министром инфраструктуры Александром Кубраковым, а также с руководством аэропорта Борисполь. На встрече обсуждалась готовность airBaltic возобновить полеты в Киев, Львов и Одессу, как только это станет безопасно (...).

Что касается ваших вопросов о языковой политике других авиакомпаний, то каждая компания принимает свои стратегические решения, адаптированные к своей маршрутной сети и потребностям своих пассажиров".

 

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