Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Июля Завтра: Rozalija, Roze
Доступность

AI-empowered образование и исследования: как TSI «приручает» искусственный интеллект

Реклама Редакция PRESS 18 июля, 2025 15:19

Реклама

Зачем TSI может понадобиться вся энергия, которую Рижская ГЭС производит за несколько месяцев? Как сосчитать, сколько электромобилей и станций зарядки на самом деле нужно Риге, чтобы быть наравне с другими европейскими столицами? И как это связано с искусственным интеллектом (ИИ)? Мы поговорили о том, как вуз «приручает» ИИ, с одним из ведущих специалистов Латвии в этой сфере — профессором Дмитрием Павлюком, директором магистерской программы «Аналитика данных и искусственный интеллект», а также руководителем научного кластера TSI «Анализ данных и ИИ».

— Дмитрий, что позволяет нам говорить о TSI как о лидере в области искусственного интеллекта?

— В первую очередь то, что мы — первый вуз в нашей стране, который предложил высшее образование в этой сфере, у нас есть уникальные для Латвии образовательные программы, полностью ориентированные на ИИ, и созданные в партнёрстве с британским университетом UWE Bristol. Это бакалаврская программа «Компьютерные науки: Искусственный интеллект», которую мы реализуем с 2020 года, и магистерская программа «Аналитика данных и искусственный интеллект». Помимо этих учебных программ, полностью посвящённых ИИ, мы интегрируем его в каждую учебную программу TSI, независимо от профиля. Планируем, что с сентября курсы по использованию искусственного интеллекта будут в каждой программе TSI, включая те, где обучают логистике и менеджменту. Ведь умение грамотно использовать ИИ-инструменты в своей сфере даёт большое преимущество на рынке труда всем выпускникам TSI.

Кроме того, мы сами используем ИИ как инструмент в процессе обучения студентов, это помогает решать задачи от генерации обратной связи на стандартизированные задания до персонализированных траекторий обучения, ведь все студенты разные. Идём как вуз в сторону AI-empowered education — обучения, усиленного искусственным интеллектом.

Во-вторых, TSI можно причислить к ведущим экспертным организациям в сфере ИИ, ведь уже в 2021 году начал работу наш научный кластер «Анализ данных и ИИ». При этом самая популярная большая языковая модель OpenAI GPT, с которой большинство пользователей общаются через ChatGPT, стала доступна широкой публике лишь в конце 2022 года. Я бы сказал, что на сегодняшний день существенная часть ведущих латвийских специалистов в сфере ИИ собрана в TSI. Наша команда ответственна и за большую долю публикаций по теме ИИ, созданных латвийскими исследователями, в международных научных журналах. Например, самые значимые публикации по использованию ИИ в области авиации опубликованы нашей группой исследователей во главе с лидером в этой области — профессором Игорем Кабашкиным. По приглашению Федерального управление гражданской авиации США (FAA) профессор Кабашкин представлял свои исследования другим экспертам авиационной отрасли. Также TSI был первой организацией, которая организовала и провела специальную сессию, посвященную вопросам применения ИИ в обучении и исследованиях на транспорте, в рамках крупнейшей в Европе транспортной конференции Transport Research Arena 2024.

В-третьих, наши эксперты обучают как остальных преподавателей TSI, так и представителей других латвийских вузов грамотному использованию инструментов искусственного интеллекта и в повседневной преподавательской работе, и в исследованиях. В этом году я и мои коллеги провели уже семь таких методологических семинаров. Учим, в том числе, как для исследований использовать ИИ-агентов (AI-agents), которые уже сейчас могут качественно и быстро выполнять работу, которую раньше мы поручали младшим исследователям, например, студентам докторантуры.

— В каких сферах команда TSI чаще всего работает с применением ИИ?

— В тех же сферах, в которых наш вуз традиционно силён — транспорт, логистика, мобильность, авиация, информационные технологии. Экспертизу наша команда развивает прежде всего, участвуя в международных научных проектах. Например, в проекте ePIcenter мы работали над использованием ИИ в современной логистике, включая такие технологии как hyperloop, автоматизированные роботы, и маршрутизация больших судов в океанской логистике. Проект был огромный, включил 40 участников со всего мира, в том числе много представителей крупнейших международных организаций: DHL, порт Антверпена и других. А в рамках проекта ODE, в котором было задействовано 15 докторантов из разных стран, в том числе один докторант и несколько преподавателей из TSI, мы исследовали ответственное применение ИИ при проектировании систем (в том числе, в области мобильности).   Недавно стартовало участие TSI в большом международном проекте, посвященном вопросам городской мобильности, где мы будем исследовать, как при помощи ИИ решить задачи улучшения мобильности в Риге и пригородах, с акцентом на инклюзивность и «зелёный» транспорт. В этом проекте нас поддерживает и Совет по развитию Рижского региона планирования (Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome). В Латвии исследователи TSI — среди сильнейших в сферах транспорта и логистики, поэтому мы часто сотрудничаем в том числе с организациями государства и самоуправления.

 

Во многих специфических вопросах, связанных с ИИ, исследователи TSI опережают время. Например, ещё в 2021 году наш теперешний докторант Алексей Весёлый в рамках своей магистерской работы начал исследовать вопрос этичного применения ИИ, разработал практические рекомендации для реальных IT-проектов. И только 1 августа 2024 года в ЕC вступил в силу Закон об искусственном интеллекте, одна из главных целей которого — защитить общество от возможных рисков, связанных с безответственным применением ИИ. Также в 2021 году выпускник магистратуры TSI Дмитрий Балабка в сотрудничестве с украинским коллегой Денисом Шкляренко выиграли в Великобритании конкурс SHL Challenge 2021 по машинному обучению и науке о данных, где в рамках своего проекта обучили модель искусственной нейронной сети.

— То есть этими проектами занимаются не только преподаватели?

— Нет, мы активно вовлекаем студентов. Студенты, от бакалавров до докторантов, участвуют как в международных научных проектах в сотрудничестве с ведущими профессорами TSI, так и учатся этичному и ответственному использованию ИИ в рамках курсовых и дипломных работ. Например, наши студенты программы «Аналитика данных и искусственный интеллект» создали магистерские работы, посвященные применению ИИ в аукционах контекстной рекламы (pay-per-click), генерации с помощью ИИ тестов в разработке программного обеспечения, в организации систем, построенных на блокчейне. Был также успешный курсовой групповой проект, с подачи индустрии, где студенты создали систему по обнаружению международных схем “отмывания” денег в рамках финансовых сетей, где ИИ помогает выявлять нарушения.

 

Чаще всего студенты-бакалавры работают с установкой и настройкой моделей, магистранты — с применением ИИ в индустрии, а докторанты уже предлагают инновационные решения. Один из самых интересных проектов сейчас - “TONES”, где студенты TSI в сотрудничестве с коллегами из Швеции, Норвегии и Испании разрабатывают автоматизированную систему для обнаружения и визуализации специфических белков в биологических тканях. Эта работа внесет вклад в диагностику рака, неврологии, исследования инфекционных заболеваний и персонализированную медицину. Также студенты TSI активно участвуют в проекте “Smart Helmet”, где разрабатываются “умные каски” для рабочих, занятых в сфере нефтедобычи, но затем эту технологию можно будет использовать и в других сферах, многократно улучшая возможности сбора данных, а также безопасности работников.

— Какую роль в этих процессах играет научный кластер TSI «Анализ данных и ИИ», который вы возглавляете?

— Это «точка сборки» всей нашей деятельности по теме ИИ, объединение заинтересованных в ней участников, от преподавателей до студентов всех уровней. Кластер помогает как координировать наши научные проекты, так и вести бизнес-проекты по внедрению ИИ, такие как создание инструмента прогнозирования финансовых потоков для компании MSC Shared Service Center Riga и многие другие. Например, студенты TSI создали много дипломных работ, связанных с технологией Retrieval augmented generation (RAG), которая позволяет интегрировать внутреннюю базу данных компании с моделью типа ChatGPT, и сделать работу с этими данными очень удобной для сотрудников компании, при этом важные коммерческие данные всё так же защищены и не попадают в открытый доступ. В Латвии многие компании хотят использовать технологию RAG, но им не хватает экспертизы для её внедрения — и они приходят к нам за помощью.

Также мы считаем своей задачей просветительскую деятельность, поэтому организовываем обучающие семинары, а также сотрудничаем со СМИ, как вот сейчас. (улыбается)

— Какие свои компетенции TSI считает ключевыми в сфере ИИ?

— Прикладное использование ИИ, в том числе так называемый fine-tuning — "донастройку" больших языковых моделей (Large Language Models — LLM) и базовых моделей (Foundation Models) под специфику компании или проекта. Мы не конкурируем с теми, кто разрабатывает базовые модели на уровне OpenAI — у нас нет таких вычислительных ресурсов. Ведь для обучения подобной модели нам бы понадобилась вся энергия, которую Рижская ГЭС вырабатывает в течение нескольких месяцев. Но мы отлично умеем "подкручивать" модели под реальные кейсы — будь то логистика, транспорт, финансы или блокчейн.

Подчеркну, что вся деятельность TSI в сфере ИИ нацелена на дальнейшую интеграцию вуза в международную научную среду. Мы сотрудничаем как с UWE Bristol, так и со многими другими вузами, которые глубоко изучают вопросы ИИ, и где созданы соответствующие исследовательские центры — с нидерландским Делфтским техническим университетом, немецким Институтом Фраунгофера, израильским Тель-Авивским университетом и другими. О том, что мы движемся в правильном направлении, говорит и география наших студентов — в этом году магистранты TSI представляют Латвию, США, Турцию, Индию. Включённость в международное сообщество позволяет нам не просто обучать студентов работе с ИИ, а формировать международную культуру его ответственного применения. Таким образом, TSI является полноправным участником европейской ИИ-сети.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:20 19.07.2025
Японская философия: управляем своей жизнью
Sfera.lv 8 часов назад
Такое кино! «Балерина» — пляски с огнеметами на фоне разрухи
Bitnews.lv 8 часов назад
Грозы, жара и риск подтоплений: синоптики предупреждают жителей Латвии
Bitnews.lv 9 часов назад
Лайма Вайкуле: «Язык ни при чём»
Bitnews.lv 9 часов назад
Таксисты против Bolt: латвийская отрасль жалуется на монополию
Bitnews.lv 10 часов назад
Кофе подорожал и не спешит дешеветь
Bitnews.lv 10 часов назад
Дональд Трамп: ищут пожарные, ищет милиция… В Google.
Sfera.lv 10 часов назад
Погода: эти летние дожди
Sfera.lv 14 часов назад

В Деревне Санта-Клауса + 32. Санта вспотел!

Важно 22:07

Важно комментариев

В Финляндии стоит такая жара, что вспотел даже Санта-Клаус – об этом написали мировые СМИ Метеорологический институт при этом указывает, что жара не собирается уходить.Международные СМИ сообщили, что в Лапландии из-за жары вспотел даже Санта-Клаус. Об этом, среди прочего, сообщили CNN и Reuters.

В Финляндии стоит такая жара, что вспотел даже Санта-Клаус – об этом написали мировые СМИ Метеорологический институт при этом указывает, что жара не собирается уходить.Международные СМИ сообщили, что в Лапландии из-за жары вспотел даже Санта-Клаус. Об этом, среди прочего, сообщили CNN и Reuters.

Читать
Загрузка

«Нервы не выдерживают!». Водители грузовиков регулярно таранят дом по улице Валгума

Важно 21:33

Важно комментариев

Жильцы дома на пересечении Валгума и бульвара Узварас в Риге устали от того, что через арку под их домом продолжают пытаться проехать крупногабаритные грузовики, несмотря на ограничение по высоте.

Жильцы дома на пересечении Валгума и бульвара Узварас в Риге устали от того, что через арку под их домом продолжают пытаться проехать крупногабаритные грузовики, несмотря на ограничение по высоте.

Читать

«Ребята были трудолюбивые, но позже их выслали». Регионы пытаются решить проблему нехватки рабочих

Бизнес 21:32

Бизнес комментариев

В латвийских регионах сохраняется острая нехватка рабочих, в том числе квалифицированных специалистов. Предприятиям приходится искать новые подходы, чтобы оставаться конкурентоспособными: чаще всего это автоматизация производства и привлечение работников из третьих стран, сообщает Латвийское телевидение. В сельской местности ситуацию осложняют нехватка жилья и состояние дорожной инфраструктуры. Многие вакансии остаются открытыми на порталах объявлений месяцами.

В латвийских регионах сохраняется острая нехватка рабочих, в том числе квалифицированных специалистов. Предприятиям приходится искать новые подходы, чтобы оставаться конкурентоспособными: чаще всего это автоматизация производства и привлечение работников из третьих стран, сообщает Латвийское телевидение. В сельской местности ситуацию осложняют нехватка жилья и состояние дорожной инфраструктуры. Многие вакансии остаются открытыми на порталах объявлений месяцами.

Читать

В Эстонии рост смертей от синтетических опиоидов. Почти все нитазены поступают из Латвии

ЧП и криминал 21:29

ЧП и криминал комментариев

Власти Эстонии отмечают резкий рост смертности от нитазенов — новых особо опасных синтетических опиоидов. Практически вся контрабанда поступает из Латвии.

Власти Эстонии отмечают резкий рост смертности от нитазенов — новых особо опасных синтетических опиоидов. Практически вся контрабанда поступает из Латвии.

Читать

В субботу в Латвии жара!

Важно 20:58

Важно комментариев

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность и по-прежнему знойная погода: температура воздуха днём поднимется до +28 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность и по-прежнему знойная погода: температура воздуха днём поднимется до +28 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

«Бюджетная бомба Франции: Европа в шаге от долгового кризиса» — Politico

Мир 20:57

Мир комментариев

Представленные французским премьер-министром Франсуа Байру предложения по жёсткой экономии и увеличению налогов вызвали широкий общественный резонанс не только во Франции, но и во всей Европе. Эксперты предупреждают: проблемы с ростом государственного долга и бюджетными дефицитами становятся общей тенденцией для большинства стран Евросоюза.

Представленные французским премьер-министром Франсуа Байру предложения по жёсткой экономии и увеличению налогов вызвали широкий общественный резонанс не только во Франции, но и во всей Европе. Эксперты предупреждают: проблемы с ростом государственного долга и бюджетными дефицитами становятся общей тенденцией для большинства стран Евросоюза.

Читать

Год условно и миллионы евро штрафа: 23 гражданам Украины назначили наказание за подпольное производство сигарет

Важно 20:33

Важно комментариев

Сегодня Латгальский районный суд утвердил заключённые с прокурорами соглашения о признании вины и наказании по уголовному делу о незаконном производстве, хранении и перевозке табачных изделий в крупном размере, а также о незаконном использовании товарных знаков в крупном размере. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в прокуратуре.

Сегодня Латгальский районный суд утвердил заключённые с прокурорами соглашения о признании вины и наказании по уголовному делу о незаконном производстве, хранении и перевозке табачных изделий в крупном размере, а также о незаконном использовании товарных знаков в крупном размере. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в прокуратуре.

Читать