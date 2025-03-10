Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Марта Завтра: Agita, Konstantins
Доступность

«Агрессор нападает на слабых»: Мелбарде рассказала о будущем русского языка в Латвии

Редакция PRESS 10 марта, 2025 15:25

Важно 0 комментариев

В связи с вопросами сплочённости общества активно обсуждается роль русского языка в СМИ. Дискуссии о том, должны ли в Латвии существовать русскоязычные медиа, становятся всё более актуальными. Одни считают, что они играют важную роль в предоставлении русскоязычной аудитории достоверной информации, тогда как другие утверждают, что это мешает интеграции общества и укрепляет двуязычие.

В передаче TV24 "Ziņu TOP" парламентский секретарь Министерства иностранных дел и кандидат на пост министра образования и науки (JV) Даце Мелбарде отметила, что для латвийского общества сейчас наибольшее значение имеют сплочённость и устойчивость. По её мнению, в условиях нынешней геополитической нестабильности важно осознавать, что только единое общество способно противостоять вызовам и не допустить своего раскола.

«Мы должны понимать два ключевых понятия – сплочённость и устойчивость общества, и они взаимосвязаны. Если мы хотим быть обществом, способным справляться с многочисленными вызовами, нам необходимо быть едиными, спокойными и прагматичными. Это касается каждого, кто живёт в нашей стране», – подчеркнула Мелбарде.

Она также отметила, что сейчас Латвия не может позволить себе внутренние разногласия и споры по несущественным вопросам. Жители страны должны осознавать, что только вместе можно обеспечить стабильность и безопасность государства:

«Мы просто не можем сейчас позволить себе бесконечные конфликты, зачастую по мелким, второстепенным вопросам. Наше время даёт абсолютно ясный сигнал всему обществу – выживут те, кто сможет объединить усилия и преодолеть разногласия, потому что агрессор нападает на слабых», – заявила Мелбарде.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 105 реакций
Комментарии (0) 105 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Ведут себя как свиньи. Нет — даже хуже»: ужасные истории от людей, сдающих квартиры в Риге

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который  время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на  его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook  публиковались фотографии  очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.

Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который  время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на  его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook  публиковались фотографии  очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.

Читать
Загрузка

Каждого четвёртого чиновника попросят на выход: так сказала Силиня. Получится ли — другой вопрос

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.

Читать

Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Великобритании

Мир 19:39

Мир 0 комментариев

Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.

Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.

Читать

«Это полный кошмар! Он не в себе»: Вайра Вике-Фрейберга о Трампе

Важно 19:08

Важно 0 комментариев

«То, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и передачу разведданных Украине — это полный кошмар», — заявила в интервью программе «Krustpunktā» на Latvijas Radio бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

«То, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и передачу разведданных Украине — это полный кошмар», — заявила в интервью программе «Krustpunktā» на Latvijas Radio бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Читать

«Скучает и вызывает полицию»: бдительный сосед доводит до отчаянья жильцов многоквартирного дома

Важно 19:03

Важно 0 комментариев

Жителей многоквартирного дома в Риге доводит до отчаяния сосед, который регулярно вызывает муниципальную полицию из-за парковки автомобилей возле дома. Они считают, что вызовы необоснованны и что сосед обращается к правоохранителям просто от скуки.

Жителей многоквартирного дома в Риге доводит до отчаяния сосед, который регулярно вызывает муниципальную полицию из-за парковки автомобилей возле дома. Они считают, что вызовы необоснованны и что сосед обращается к правоохранителям просто от скуки.

Читать

Рестарт правительства продолжается: грядут перестановки среди парламентских секретарей

Новости Латвии 18:40

Новости Латвии 0 комментариев

В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

Читать

Для уменьшения бюрократии необходимо создать еще одну рабочую группу: Силиня

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Читать