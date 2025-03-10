«Агрессор нападает на слабых»: Мелбарде рассказала о будущем русского языка в Латвии

В передаче TV24 "Ziņu TOP" парламентский секретарь Министерства иностранных дел и кандидат на пост министра образования и науки (JV) Даце Мелбарде отметила, что для латвийского общества сейчас наибольшее значение имеют сплочённость и устойчивость. По её мнению, в условиях нынешней геополитической нестабильности важно осознавать, что только единое общество способно противостоять вызовам и не допустить своего раскола.

«Мы должны понимать два ключевых понятия – сплочённость и устойчивость общества, и они взаимосвязаны. Если мы хотим быть обществом, способным справляться с многочисленными вызовами, нам необходимо быть едиными, спокойными и прагматичными. Это касается каждого, кто живёт в нашей стране», – подчеркнула Мелбарде.

Она также отметила, что сейчас Латвия не может позволить себе внутренние разногласия и споры по несущественным вопросам. Жители страны должны осознавать, что только вместе можно обеспечить стабильность и безопасность государства:

«Мы просто не можем сейчас позволить себе бесконечные конфликты, зачастую по мелким, второстепенным вопросам. Наше время даёт абсолютно ясный сигнал всему обществу – выживут те, кто сможет объединить усилия и преодолеть разногласия, потому что агрессор нападает на слабых», – заявила Мелбарде.