Агентство занятости расскажет, как получить пенсию тем, кто работал в разных странах; где и когда?

На мероприятии консультант ГАЗ по EURES Лига Жойда и старший эксперт отдела по пенсионному методическому руководству Государственного агентства социального страхования (ГАСС, VSAA) Байба Фелсберга разъяснят, в каких случаях можно получать пенсию от нескольких государств и в каждой ли стране есть минимальный период страхового (трудового) стажа, дающий право на пенсию.

Можно будет также узнать о том, как запрашивать пенсию, если человек работал и в Латвии, и в другой стране ЕС/ЕЭЗ, и нужно ли для этого подавать в каждой стране по отдельному запросу.

Кроме этого, в программе сообщат о том, какое учреждение можно считать своим контактным пунктом в этом процессе - в стране проживания или в государстве, где находилось последнее место работы, о том, как каждая страна начисляет свою долю пенсии и суммируются ли страховые периоды в других странах.

Прямая трансляция пройдет на странице EURES Latvia в "Фейсбуке", причем в комментариях можно будет задать вопрос и записаться на удаленную консультацию.