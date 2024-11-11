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Агата Муцениеце презирает бывшего мужа: «Были желания навести порчу, чтобы сдох»

СтарХит 11 ноября, 2024 12:13

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись больше четырех лет назад, но судебные и личные разбирательства между супругами продолжаются до сих пор.

Актриса призналась, что в ее жизни были периоды, когда ей хотелось прибегнуть к нетрадиционным, но радикальным методам решения проблемы — обратиться к магам и колдунам.

«У меня были иногда желания навести порчу, чтобы сдох человек. Вот так! Имя не скажу. Но я думаю, вы все догадались. Это был мужчина. Сорри, но это были только мысли, я ничего не делала. Хотела забить его в моменте, но все нормально», — рассказала актриса в телеинтервью.

Агата также призналась, что прибегала к услугам экстрасенсов. В частности, артистка обращалась к звезде «Битвы экстрасенсов», которая увидела на ней сглаз и предложила провести чистку.

«Я ходила к Виктории Райдос. Она мне раскидывала таро и чистила меня. Она мне сказала, что на мне очень много сглаза. Она накрыла меня простынью, свечи какие-то жгла. И был очень странный такой звук, как будто кто-то взял меч из „Звездных войн“ и махал им. Я думала, что это она свечами махала», — вспомнила Муцениеце.

Пока Агата продолжает публично выяснять отношения с Павлом Прилучным и делить детей, поклонники и СМИ регулярно приписывают ей романы. «Любой мужчина, который сфотографируется со мной, попадает в пару статей желтой прессы. Пишут, что Агата „Муцениеце“ замутила новый роман! Или, не дай Бог, я с кем-нибудь подружусь и еще поеду куда-нибудь с ним в неурочное время», — пожаловалась актриса.

При этом сама Агата заявляет, что не хотела бы вновь связывать свою жизнь с публичным человеком, в особенности, с коллегой.

«Я всегда себе говорю, что никогда в жизни я больше не буду встречаться с актером. У меня не получается. Я говорю „нет“, потому что они все немножко не для отношений, мне так кажется. Но я могу быть не права. Я не хотела бы, но мы ни о чем не зарекаемся», — поделилась мыслями бывшая супруга Павла Прилучного.

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