Аэропорт Хитроу закрыт из-за сильного пожара (ВИДЕО)

Лондонский аэропорт Хитроу закрыт из-за сильного пожара на близлежащей электроподстанции в Хейсе на западе Лондона. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил телеканал Sky News.

Представитель воздушной гавани уточнил, что на ее значительной территории "отключена электроэнергия". Пока нет ясности, когда подача может быть восстановлена без перебоев.

Аэропорт не будет работать до 23.59 по местному времени 21 марта (03.00 мск 22 марта).

Сайт отслеживания полетов Flightradar24 сообщил, что по меньшей мере 120 самолетов, находившихся в воздухе и летевших в Хитроу, будут перенаправлены.

Обычно рейсы начинают выполняться около 05.00 (08.00 мск) после ночной паузы.

Хитроу - один из самых загруженных аэропортов мира, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 млн. Примерно каждые 45 секунд там приземляется или взлетает самолет.

Пассажирам было рекомендовано воздержаться от поездок в Хитроу и связаться со своей авиакомпанией, передало агентство dpa.

Пожар на подстанции: столб пламени и шлейф черного дыма

Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 км от аэропорта, около 16 000 домов могли остаться без электричества.

На снимках с места ЧП видны столб пламени и шлейф густого черного дыма.

BREAKING: Heathrow Airport shut down after a massive substation fire sparks a power outage. No flights until 23:59 tomorrow.



Travel chaos grips London as passengers scramble. pic.twitter.com/LxVmaYZBoD